Erster Neuzugang für den Sommer: 1. FC Magdeburg verpflichtet Pieree Nadjombe!

Pieree Nadjombe (20) kommt beim FCM als Außenverteidiger zum Einsatz. © 1. FC Magdeburg

Wie der FCM am Donnerstag mitteilte, steht der Außenverteidiger ab dem 1. Juli für die Blau-Weißen auf dem Feld.

Seit 2016 war er bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln aktiv und bestritt in der Regionalliga in den vergangenen eineinhalb Jahren insgesamt 48 Regionalligaspiele (drei Tore, sechs Vorlagen).

"Pierre ist ein junger Spieler, in dem wir sehr viel Potenzial sehen. Er kann die Außenbahnen sowohl defensiv als auch offensiv bekleiden. Auch ihm trauen wir zu, den Sprung in die 2. Liga zu schaffen", so Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg über den Neuzugang.