FCM-Verteidiger Bockhorn gibt Vollgas: "Wer Spielzeit haben will, muss liefern"

Nach Erkrankung zurück: Herbert Bockhorn (29) kam gegen Paderborn als Joker zum Einsatz. Wird es gegen den 1. FC Nürnberg mehr sein? © Swen Pförtner/dpa

"Ich gehe davon aus, dass es diese Woche noch besser wird", verriet Bockhorn in der wöchentlichen Medienrunde. Er fühlt sich wieder "richtig gut". Ob er die Chance von Beginn an erhält, entscheidet Christian Titz (52).

Der FCM-Trainer hatte sich beim Remis in Ostwestfalen für genau die Anfangsformation entschieden, die in der Woche zuvor Schalke nach allen Regeln der Kunst zerpflückt und beste Werbung in einigen Belangen gemacht hatte. Mit Ruhm konnte sich Magdeburg gegen Paderborn aber nicht bekleckern.

Positiv waren der Punktgewinn und das vierte Zu-Null-Spiel in diesem Kalenderjahr. Gründe, erneut auf dieselbe Startelf zurückzugreifen, dürfte es aber nicht mehr geben. Möglicherweise ergibt sich die Chance für einen motivierten Bockhorn, wieder in die Mannschaft zu rotieren.

Herbert Bockhorn: "Ich will mein Bestes geben, dem Trainer das Beste zeigen. Zeigen, dass ich da bin, auch der Mannschaft zeigen, dass ich da bin."