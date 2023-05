Geile Abschieds-Fete! 1. FC Magdeburg knallt Bielefeld in die Relegation

Magdeburg - Mit einem 4:0 (2:0) über Arminia Bielefeld hat Aufsteiger 1. FC Magdeburg am Sonntag einen perfekten Saisonabschluss in der 2. Bundesliga gefeiert. Die Ostwestfalen hingegen müssen in der Abstiegsrelegation noch zittern, wo Drittligist Wehen Wiesbaden für Bielefelds zweiten Abstieg in Serie sorgen kann.