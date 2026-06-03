Nächster Wechsel an die Elbe: Torben Müsel schließt sich dem FCM an
Magdeburg - In den letzten Tagen hatte TAG24 bereits über das Gerücht berichtet, jetzt ist der Wechsel offiziell: Torben Müsel (26) trägt ab Sommer die Farben des 1. FC Magdeburg, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Der Offensivakteur stand zuletzt bei RWE unter Vertrag und verpasste mit den Essenern in der Relegation nur knapp den Sprung in Liga zwei.
Die Zahlen des Mittelfeldspielers sprechen für sich: Bei Rot-Weiß Essen kam er in 37 Drittliga-Partien insgesamt auf elf Tore und zwei Vorlagen und hatte damit einen maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Saison von RWE.
Eine besondere Aufmerksamkeit genoss der 26-Jährige vor zwei Wochen, als er im Relegations-Hinspiel gegen Fürth mit seinem traumhaften Freistoß für den 1:0-Endstand sorgte.
Auch wenn dieser aufgrund der 0:2-Niederlage im Rückspiel am Ende nicht zum Aufstieg reichte, wird Müsel in der kommenden Saison zweitklassig spielen dürfen.
"Das Interesse des 1. FC Magdeburg hat sich sehr früh gezeigt, was mir persönlich ein super Gefühl gegeben hat. Die Gespräche mit Peer Jaekel und den Trainern haben dann ihr Übriges getan. Entsprechend freue ich mich darauf, meinen Traum vom Zweitliga-Fußball in Magdeburg anzugehen [...]", begründet Müsel seine Entscheidung für den FCM.
Nach Tony Reitz (21) ist es bereits der zweite Neuzugang während der Sommerpause für den 1. FC Magdeburg. Anders als Reitz kommt Müsel jedoch ablösefrei, da sein Vertrag bei RWE ausgelaufen war.
Klare Verstärkung für den FCM
Bei den Verantwortlichen in Magdeburg ist man sich sicher, dass die Stärken dieses Transfers von enormer Hilfe sein können: "Torben Müsel hat zuletzt in der 3. Liga gezeigt, dass er ein absoluter Top-Scorer ist, der über reichlich Erfahrung und Spielverständnis verfügt. Besonders auffällig ist sein gutes Timing in der Box. Dort findet er immer wieder die richtigen Räume und Positionen", wird Peer Jaekel (43) in der Mitteilung zitiert.
Bei den Essenern hatte Müsel in der letzten Saison verschiedenste Rollen eingenommen.
Er agierte hauptsächlich als zentraler Mittelfeldspieler, nahm aber immer wieder auch die Rolle des Zehners ein.
Seiner Variabilität wird FCM-Coach Petrik Sander (65) sicherlich mit einem Lächeln entgegenblicken.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa