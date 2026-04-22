22.04.2026 14:02 "Haben den Klassenerhalt noch nicht sicher": FCM-Kapitän mahnt zur Vorsicht

Noch vier Spiele hat der FCM vor sich, um den Klassenerhalt zu packen. Die aktuelle Form spricht für ihn. Jetzt spricht Kapitän Reimann über die Situation.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Drei Siege aus den vorigen fünf Spielen und ein zwölfter Tabellenplatz unterstreichen die aktuell sehr gute Form des 1. FC Magdeburg. Die Mannschaft von Petrik Sander (65) hat sich nach einem schwierigen Start in die Rückrunde zurückgekämpft und ist nun eines der favorisierten Teams für den Klassenerhalt. Kapitän Dominik Reimann (28) schaut in einer Medienrunde auf die Situation.

Für Dominik Reimann (28) war der 2:0-Sieg die sechste weiße Weste in der Ligasaison. © Swen Pförtner/dpa Der Sieg gegen Düsseldorf habe, berechtigterweise, extrem gutgetan, meint Reimann. Für ihn waren es "drei unglaublich wichtige Punkte". Doch wie auch schon Petrik Sander und auch Baris Atik an den Mikrofonen immer wieder betonten, will sich Reimann alles andere als zurücklehnen: "Wir haben noch vier Spiele vor uns, wo wir Punkte holen müssen. Wir haben den Klassenerhalt noch nicht sicher." Trotzdem gibt die aktuelle Phase natürlich Grund für Selbstbewusstsein, das weiß auch Reimann. Zehn Punkte aus den vorigen fünf Spielen und das als Abstiegskandidat. Die Ausbeute sei "nicht so verkehrt und daran sollte man auf jeden Fall anknüpfen", erklärt der Magdeburger Schlussmann. Endlich scheinen die Blau-Weißen ihre spielerischen Anlagen, die sie in den vergangenen Wochen schon des Öfteren gezeigt hatten, auch in etwas Zählbares umzumünzen. Häufig waren gegnerische Trainer nach dem Spiel verwundert darüber, dass der 1. FC Magdeburg so weit unten in der Tabelle steht. Kapitän Reimann und sein Team erkennen mittlerweile auch an, dass "einige Mannschaften schon Respekt vor unserem Spiel haben". 1. FC Magdeburg Big Points im Abstiegskampf! Blitzstart leitet zweiten FCM-Heimsieg in Folge ein Gegen Fortuna Düsseldorf war es mittlerweile das sechste Mal, dass Reimann und die Magdeburger zu null gespielt hatten. "Für uns als Abwehrspieler ist es schon auch ein gutes Gefühl, dass wir es in solchen Spielen schaffen, zu null zu spielen", meint der Keeper.

FCM hat schwierige Phase überwunden