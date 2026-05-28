Heißer Transferpoker: Ostklubs kämpfen um tragischen Relegationshelden

Essen/Magdeburg/Cottbus - Seit Dienstagabend ist das Rennen um Torben Müsel (26) endgültig eröffnet: Der tragische Relegationssheld von Rot-Weiss Essen steht auf der Wunschliste des 1. FC Magdeburg und Energie Cottbus weit oben.

Abheben zum Jubeln: Torben Müsel (26, 2.v.l.) ließ Essen von der 2. Liga träumen. © Federico Gambarini/dpa

Dies erfuhr TAG24 aus Branchenkreisen. Mehr denn noch: Zwischen den beiden Ostklubs, die kommende Saison in der 2. Bundesliga Kontrahenten sind, soll ein echter Transferkampf toben.

Magdeburg und Cottbus - Gegner auf dem Platz und Konkurrenten auf dem Transfermarkt!

Die Bördestädter sollen nach TAG24-Informationen die besseren Karten besitzen, gelten nach vier Jahren Unterhaus als deutlicher etablierter als die Lausitzer.

Die Wollitz-Elf stieg sensationell aus der 3. Liga auf und geht als absoluter Außenseiter in die Saison und ins Wettbieten, in dem auch Arminia Bielefeld und Eintracht Braunschweig mitmischen sollen.

Müsels Stärken: Schusstechnik, Kopfball und Ausdauer. Im zentralen Mittelfeld der Essener war er als Anker und Motor gesetzt, lieferte 14 Torbeteiligungen. Für den Aufstieg reichte das dennoch knapp nicht. Jetzt läuft sein Vertrag aus, Müsel soll Richtung 2. Bundesliga tendieren.