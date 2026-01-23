Hochrisikospiel! Das müssen die Fans vor dem Ost-Kracher Magdeburg gegen Dynamo wissen

Magdeburg/Dresden - Flutlicht, Abstiegskampf, besondere Rivalität: Das Top-Spiel der 2. Bundesliga am Samstagabend (20.30 Uhr) zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden elektrisiert nicht nur die Fans, sondern auch das gesamte Umfeld. Die Partie ist als Hochrisikospiel der Kategorie eins eingeordnet.

Die Fans des 1. FC Magdeburg fiebern dem Derby gegen Dynamo Dresden entgegen. © Imago / Steffen Kuttner

"Wir haben natürlich einen erhöhten Einsatzfokus und eine umfassende Vorbereitung getroffen, damit die Sicherheit für Fans und Beamte gewährleistet werden kann", erklärte Polizei-Pressesprecherin Fritzsche auf TAG24-Nachfrage.

Der Ost-Kracher wird von Einsatzkräften aus Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und anderen Bundesländern abgesichert.

Die Polizei Magdeburg hat den anreisenden Fans aus Dresden in einem Fanbrief wichtige Informationen für den Samstagabend mitgegeben.

Für die Anreise haben die Beamten folgende Hinweise:

Anreise mit der Bahn über Haltepunkt Herrenkrug in Magdeburg - dort Zug verlassen



zu Fuß die Route über den Nordbrückenzug (Walther-Rathenau-Str. - Jerusalembrücke - Brücke des Friedens) nutzen

Bahnlinie 6 bis Jerichower Platz nutzen

Bahnlinie 4 ab Hauptbahnhof/Kölner Platz in Richtung Cracau bis Mehringstraße - weiter zu Fuß über Cracauer Straße, Friedrich-Ebert-Straße bis VIP-Parkplatz der Avnet-Arena

im Stadtgebiet auf sichtbare Fankleidung und Fanutensilien verzichten

Dynamo Dresden rät von Anreise mit der Tram durch das Stadtgebiet ab, sondern empfiehlt die Anreise über den Hauptbahnhof, von dort Begleitung durch die Bundespolizei zum Haltepunkt Magdeburg-Herrenkrug - von dort Shuttle-Bus zum Gästeparkplatz

Anreise mit dem Auto über Anschlussstelle Schönebeck, B246a in Richtung Gommern, B184 in Richtung Magdeburg, B1 in Richtung Magdeburg, Berliner Chaussee, Am Hammelberg, Gübser Weg hin zum Gästeparkplatz

umfangreiche Baustellensituation in Magdeburg, bitte keine Nutzung von alternativen Anreisevarianten

Anreise im Konvoi: Sammeln am Rastplatz Calbe im Bereich der Aral-Tankstelle - von dort polizeiliche Lotsung bis zum Stadion

Eine zeitige Anreise wird aufgrund der Verkehrslage empfohlen. Die Partie ist ausverkauft, eine Anreise ohne Ticket zwecklos. Über 27.000 Fans werden in der Avnet-Arena erwartet, davon 2900 Anhänger aus Dresden.