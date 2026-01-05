Hoti freigestellt: Darum ist das Kapitel 1. FC Magdeburg für ihn vorbei

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg bereitet sich aktuell im Trainingslager in der Türkei auf den Rückrundenstart der 2. Bundesliga vor. Nicht dabei ist Verteidiger Andi Hoti (22).

Otmar Schork (68) ist dank der jüngsten Ergebnisse gut gelaunt. In den vorigen fünf Spielen holte der FCM zehn Punkte. © Hendrik Schmidt/dpa

Bis zum 10. Januar wappnet sich der FCM in Side für das erste Spiel der Rückrunde. Dann wird es im direkten Duell gegen die Eintracht aus Braunschweig um den Klassenerhalt gehen.

Für diese Mission braucht es laut Otmar Schork (68) "nur Spieler, die mit vollem Herzblut bei der Sache sind", sagte er im Gespräch mit der "Volksstimme". Zwischen den Zeilen lässt sich erkennen, dass der Magdeburger Sportchef nicht der Meinung ist, dass Hoti zu diesem Spielertyp gehört.

Der kosovarische Nationalspieler, der in der Hinrunde auf gerade einmal fünf Einsätze für die Magdeburger kam, ist freigestellt und aktuell auf Vereinssuche.

Dabei spielt auch sein Ex-Verein Dynamo Dresden eine Rolle, zu dem er schon im Sommer gerne gewechselt wäre.