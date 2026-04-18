Magdeburger Big Point im Abstiegskampf! Blitzstart leitet zweiten Heimsieg in Folge ein

Magdeburg - Zweiter Heimsieg in Folge für den 1. FC Magdeburg ! Beim 2:0-Sieg (2:0) gegen Fortuna Düsseldorf agieren die Blau-Weißen diszipliniert, konzentriert und effektiv. Die Mannschaft von Petrik Sander behält die drei Punkte an der Elbe und macht damit einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf. Dabei ließ sich das Team auch in Spiel eins nach Markus Anfang, und der Premiere von Fortunas neuem Coach Alexander Ende, nicht beeindrucken.

Das 1:0 ist der schnellste Saisontreffer des 1. FC Magdeburg. © Julius Frick/dpa

Es war ein Blitzstart nach Maß für die Elbestädter. Im vergangenen Heimspiel schaffte der FCM mit seinem 1:0 in der siebten Minute gegen Bochum sein schnellstes Saisontor, jetzt setzte die Elf von Petrik Sander gegen Fortuna Düsseldorf noch mal einen drauf. Nach nur zwei Minuten brachte Musonda den Ball per Flanke in den Rückraum, wo Ulrich per Volley wunderbar zur Führung traf und die Fans in der Avnet-Arena in Jubelschreie ausbrachen.

Keine 120 Sekunden später fand Torschütze Ulrich per wunderschönem Außenrist-Pass Nollenberger, der alleine auf Kastenmeier zulief und es mit einem Lupfer probierte. Düsseldorfs Schlussmann bekam gerade noch rechtzeitig die Arme gehoben, sodass Fortuna Glück hatte, hier nach fünf Minuten nicht schon 0:2 hinten zu liegen.

Nach einer guten Viertelstunde legten die Blau-Weißen dann aber nach. Es war Atik, der auf der linken Seite den Ball bekam, in die Mitte zog, dabei kaum gestört wurde und dann per Steckball Zukowski fand, der nur noch den Fuß reinhalten musste, und mit seinem 17. Saisontor im 18. Spiel das 2:0 erzielte.

Im weiteren Verlauf der Hälfte kamen beide Mannschaften zu Chancen. Düsseldorfs Schlenzer (21.) flog nur knapp am Kasten von Reimann vorbei und der vollkommen freistehende Atik hatte mit seinem Kopfball (39.) das 3:0 auf dem Kopf. Musonda prüfte Kastenmeier kurz vor der Pause noch einmal per Distanzschuss (45.), doch keine dieser Möglichkeiten fand den Weg ins Gehäuse.

So blieb es nach 45 Minuten bei der verdienten 2:0-Führung für die Blau-Weißen, die drauf und dran waren, den zweiten Heimsieg in Folge einzufahren.