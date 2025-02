Magdeburgs Titz nach Tumult im Sielertunnel: "Selten erlebt, dass mich jemand so versucht hat, anzugreifen"

Die Coaches reagierten schließlich nach Abpfiff auf die wilden Szenen. Christian Eichner (42) analysierte als Erstes, sagte: "Da gab es das ein oder andere in der Hitze des Gefechts, da war vielleicht der ein oder andere zu viel bei uns draußen, der selber mal gespielt hat. Da kochen dann die Emotionen über. So etwas gehört auch mal zu einem Fußballspiel dazu, auch wenn es Gott sei Dank sehr, sehr selten passiert."

Kurz vor dem Spielende musste Baris Atik (30) vom Platz. © Uli Deck/dpa

"Unser Spieler ist mit Gelb-Rot vom Platz gegangen und ist von zwei Trainerkollegen verbal angestürmt worden. Daraufhin sind auch Leute von uns eingeschritten", so der FCM-Coach und fügte hinzu:

"Ich habe es für mich als Trainer selten erlebt, dass mich jemand so unkontrolliert versucht hat, anzugreifen. Ich will Dinge in der Emotion nicht ausschließen. Aber würde so etwas mir passieren, würde ich anschließend zumindest hingehen und sagen: 'Tut mir leid, ich bin zu weit gegangen.'"

Atik wird Blau-Weiß am kommenden Sonntag daheim gegen den SV Darmstadt 98 fehlen.