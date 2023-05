Nach Darmstadt-Niederlage: 1. FC Magdeburg richtet Blick vorsichtig nach oben

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg wird auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen. Auch dann wollen Team und Trainer Christian Titz (52) "möglichst viele Punkte holen".

Der 1. FC Magdeburg hat den Klassenerhalt geschafft, doch will nächste Saison noch mehr drauflegen. © Uwe Anspach/dpa

Bei der Aufstiegsparty des SV Darmstadt 98 in die Fußball-Bundesliga war der 1. FC Magdeburg unfreiwillig Statist. Die 0:1-Niederlage am Böllenfalltor hatte die Darmstädter in die Eliteliga gehievt. Trauer ob der verlorenen drei Punkte kam beim Team von Trainer Christian Titz dennoch nicht auf.

Klassenerhalt geschafft, eine historische zweite Saison in der 2. Bundesliga hintereinander erreicht - und das mit einem Spielstil, der Gegnern wie Experten viel Respekt abnötigt. Der 1. FC Magdeburg hat eine erfolgreiche Spielzeit fast hinter sich, auch wenn es nicht die ganz "sorgenfreie Saison" geworden ist, die sich Sportdirektor Otmar Schork vor Beginn der Runde erhofft hatte.

Gegen Arminia Bielefeld, für die es noch um das Vermeiden der Abstiegsrelegation geht, können die Magdeburger am nächsten Sonntag ihre Heimbilanz noch leicht aufpolieren: Mit dem sechsten Sieg stünden dann ebenso viele gewonnene Partien im heimischen Stadion in der Bilanz wie Auswärtssiege.

Und schließlich wird am letzten Spieltag auch bei den Magdeburgern die Verabschiedung von Spielern eine wichtige Rolle einnehmen.