Nach dem Pokal ist vor der Liga: Kann der FCM den Schwung aus dem Pokalsieg nutzen?

Für ihn wird es ein Wiedersehen mit dem Ex-Verein. Nachdem Christian Titz (52) in Hamburg entlassen wurde, führte sein Weg über Essen im Jahr 2021 nach Magdeburg. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte. © Christian Charisius/dpa

Wie wichtig es für die Mannschaft war, nach dem Spiel in Kiel nicht sofort nach Magdeburg zurückzureisen, sondern die Zeit für eine Art "Minitrainingslager" im Norden zu nutzen, hob Titz erneut hervor: "Es tut einer Mannschaft gut, wenn sie fünf Tage zusammen ist. Dann kann man Gespräche führen, als Team zusammen sein und sich aufeinander fokussieren."

Besonders nach der kräftezehrenden Verlängerung in Kiel war dies entscheidend für eine optimale Regeneration. Unnötige Hin- und Herreisen hätten wohl kaum dazu beigetragen.

Alles in allem scheint der FCM die Englische Woche bestens geplant zu haben, um gegen Hamburg in Top-Verfassung antreten zu können.

In der Partie komme es nun darauf an, dass der FCM in der Lage ist, "das eigene Spiel aufzuziehen und von Beginn an präsent zu sein", wie Titz betonte. Zusätzlich versprach er, dass es für alle, die ins Stadion kommen, "eine interessante Partie wird".