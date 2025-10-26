Babyjubel bei Atik: 1. FC Magdeburg kann doch noch gewinnen!

Magdeburg - Fünf Spiele ohne Tor, Tabellenletzter in der 2. Bundesliga : Der 1. FC Magdeburg war gegen Preußen Münster am Sonntag daheim eigentlich fast schon zum Siegen gezwungen. Und es gelang! In einem schwierigen Match stand es am Ende 2:0 (0:0) für die Hausherren. Dabei musste der FCM schon zu Beginn einen kleinen Rückschlag einstecken.

Die Fans des 1. FC Magdeburg sind wieder zahlreich erschienen. © Andreas Gora/dpa

Nach sieben Minuten brachte Falko Michel das Leder zu Baris Atik, der zwei Gegner austanzte und dann mit einem wunderschönen Schlenzer rechts oben ins Netz traf.

Sofort schnappte sich der Torschütze die Kugel und machte den bekannten Baby-Jubel mit Ball unterm Trikot Richtung Fans. Doch die Freude hielt nur kurz.

Nach Überprüfung wurde der Treffer zurückgenommen. Stürmer Alexander Ahl-Holmström hatte im Vorfeld der Aktion mit einem Fuß im Abseits gestanden. Bitter für den FCM.

In der Folge waren aber die Gäste das spielbestimmende Team. Magdeburg geriet wieder in die alten Muster, die sie in dieser Saison in diese missliche Lage gebracht hatten.

Erst in der 35. Minute wurden die Hausherren mal wieder gefährlich. Nach einem Freistoß sprang Ahl-Holström im Strafraum am höchsten, köpfte Keeper Johannes Schenk aber quasi direkt an.

Das Niveau flachte bis zur Halbzeit dann weiter ab. Kurz vor dem Pausenpfiff musste der FCM noch einen herben Rückschlag hinnehmen: Jean Hugonet verletzte sich und konnte nicht weitermachen.