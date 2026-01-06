Per Außenrist ins Glück: FCM startet mit Sieg ins neue Jahr

Side (Türkei) - Dank eines Geniestreichs von Baris Atik (30) startete der 1. FC Magdeburg erfolgreich ins Jahr und sicherte sich im Trainingslager mit dem 2:1-Testspielerfolg gegen ein harmloses Winterthur den ersten Sieg 2026.

Auch in diesem Spiel war das Zusammenspiel der beiden von Erfolg gekrönt. Atik (r.), legt Zukowski zum 2:1 auf. (Archivbild) © Uwe Anspach/dpa

In der 88. Minute die lang ersehnte Erlösung für die Magdeburger: Nachdem Hugonet den Ball knapp vor dem eigenen Strafraum gewinnen konnte, ging es in der Vorwärtsbewegung ganz schnell.

Über links kam der Ball zu Atik, der per zauberhaftem Außenristpass den mitgelaufenen Zukowski in der Mitte bedienen konnte, welcher vor dem Kasten eiskalt blieb und oben rechts zum 2:1-Endstand traf. Dabei hatte es lange nach einem Unentschieden ausgesehen.

Das Spiel begann erwartet ruhig, denn beide Mannschaften tasteten sich erst einmal ab, wobei der FCM der Favoritenrolle durchaus gerecht wurde und mehr Spielanteile hatte.



Richtig gefährlich sollte es dann das erste Mal in der 26. Minute werden, als Hercher über rechts eine Flanke nach innen brachte, die den Kopf von Ghrieb fand. Dieser drückte die Kugel aus acht Metern allerdings über den Kasten.

Gute fünf Minuten später stand wieder Ghrieb im Zentrum des Geschehens. Nachdem der 26-Jährige rechts im Strafraum in Szene gesetzt wurde, beförderte er den Ball zum 1:0 in die linke untere Ecke (31.).

Der Treffer ließ die Gastgeber, die aktuell der Tabellenletzte der Schweizer Super League sind, allerdings völlig kalt und in der 37. Minute schaffte es Winterthur, durch den Ex-Karlsruher Hunziker, den Ausgleich zu erzielen.

So ging es mit dem 1:1 in die Pause, womit vor allem der FCM nach mehreren guten Chancen nicht zufrieden sein konnte. Für die zweite Hälfte wechselte Petrik Sander, wie es in einem Testspiel durchaus üblich ist, komplett durch.