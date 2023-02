Platzverweis, drei Tore: 10.000 Magdeburger sehen spektakuläre Halbzeit in Hannover!

Der 1. FC Magdeburg hat am Sonntagnachmittag das Auswärtsspiel bei Hannover 96 in der 2. Bundesliga gewonnen.

Von Michi Heymann

Hannover - Ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf! Vor 10.000 eigenen Zuschauern in der Heinz von Heiden-Arena feierte der 1. FC Magdeburg am Sonntagnachmittag einen 2:1-Erfolg in der 2. Bundesliga gegen Hannover 96. Zum Fußballfest für die Gäste wurde es allerdings erst in der zweiten Hälfte.

10.000 Fans begleiteten den 1. FC Magdeburg zum Auswärtsspiel in Hannover mit. Die Stimmung auf den Rängen war fantastisch. © Swen Pförtner/dpa Spektakel auf den Rängen, Spektakelchen auf dem Rasen: Während gut 40.000 Fans beider Fanlager auf den Rängen massiv für Stimmung sorgten, waren die 22 Herrschaften auf dem Platz bemüht, eine gute Show abzuliefern. Die ersten 20 Minuten gehörten den Gästen, die sich acht teils richtig gute Torchancen erarbeiteten, keine davon aber im Kasten unterbringen konnten. Danach wechselte sich das Bild und die 96er wachten auf. Einen gefährlichen Gewaltschuss von Sebastian Kerk lenkte Dominik Reimann aber über den Querbalken. 1. FC Magdeburg Atik-Führung reicht (mal wieder) nicht: 1. FC Magdeburg verliert erneut Kurz vor der Pause wurde es noch einmal brenzlig für den FCM. Doch Maximilian Beiers Versuch aus 16 Metern prallte am Magdeburger Schlussmann ab. So ging es mit einem gerechten Remis in die Kabinen, das aber hätte auch 2:2 statt 0:0 heißen können.

Während der FCM in der Anfangsphase dominierte, gehörte den Hausherren der zweite Abschnitt der ersten Halbzeit. Zum Glück aus Magdeburger Sicht war Dominik Reimann immer zur Stelle. © Swen Pförtner/dpa

Hannover 96 mit dreifacher kalten Dusche nach dem Wiederanpfiff

Kämpferisch zeigten sich beide Teams auf gutem Niveau. © Swen Pförtner/dpa Magdeburgs Trainer Christian Titz hatte in der Halbzeit wohl die richtigen Worte gefunden, denn sein Team ging kurz nach Wiederanpfiff in Führung. Über links setzt sich Mohammed El Hankouri durch und übergab an Tatsuya Ito. Der Japaner behielt die Übersicht und spitzelte die Kugel vors Tor zu Baris Atik, der das Ding über die Linie drückte (48.). Danach kam es richtig dick für die Gastgeber. Nach einem überharten Einsteigen des bereits mit Gelb vorgewarnten Fabian Kunze blieb Schiedsrichter Martin Thomsen nichts anderes übrig, als ihn vom Platz zu schicken. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg will mit 10.000 Fans in Hannover punkten! "Es kommt was auf uns zu!" Die Überzahl nutzten die Sachsen-Anhalter sofort aus. Wieder war es Ito, der den eingewechselten Luc Castaignos im Sechzehner punktgenau bediente. Der Winterneuzugang brauchte flach halbrechts nur noch einschieben (62.). Doch 96 raffte sich noch einmal auf. Nach einem Freistoß konnte Reimann Enzo Leopolds Kopfball noch abwehren. Doch Louis Schaub setzte nach und traf per Kopf ins linke untere Eck zum Anschluss (69.). In Überzahl gerieten die Blau-Weißen nun mehr und mehr in Bedrängnis. Hannover hätte fast schon den Ausgleich machen müssen. Am Ende brachte der FCM die knappe Führung trotz fünf Minuten Nachspielzeit aber ins Ziel und feierte einen wichtigen Auswärtssieg.

Baris Atik brachte den 1. FC Magdeburg kurz nach der Wiederanpfiff in Führung. © Swen Pförtner/dpa

Schiedsrichter Martin Thomsen zeigte Hannovers Fabian Kunze nach seinem Foul die Gelb-Rote Karte. © Swen Pförtner/dpa

Gelungener Schnappschuss: Während die Magdeburger Fans ihre Fahnen schwenkten, strahlte die Sonne durch die Heinz von Heiden-Arena. © Swen Pförtner/dpa

Die Niedersachsen sind erst am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth wieder gefordert. Magdeburg muss schon am Freitag wieder ran. Gegner in der MDCC Arena ist dann der 1. FC Kaiserslautern.

Statistik zu Hannover 96 gegen den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga

Hannover 96 - 1. FC Magdeburg 1:2 (0:0) Hannover 96: Zieler - Dehm (60. Muroya), Neumann, Krajnc, Köhn - F. Kunze, S. Ernst (87. Tresoldi) - Kerk (60. Leopold), Nielsen - Beier (77. Weydandt), Teuchert (60. Schaub) 1. FC Magdeburg: Reimann - Heber, Elfadli (60. Krempicki), Gnaka (81. Lawrence) - Bockhorn, Conde (60. Sechelmann), Kwarteng, El Hankouri - Ceka (46. Tat. Ito), Brünker (60. Castaignos), Atik Schiedsrichter: Martin Thomsen (Kleve) Zuschauer: 38.100 Tore: 0:1 Atik (48.), 0:2 Castaignos (61.), 1:2 Schaub (69.) Gelbe Karten: Neumann (4), Leopold (4), Köhn (5) / Bockhorn (2), Brünker (1), Elfadli (3) Gelb-Rote Karten: F. Kunze (55./wiederholtes Foulspiel) / -