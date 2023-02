1. FC Magdeburg will mit 10.000 Fans in Hannover punkten! "Es kommt was auf uns zu!"

Hannover - Das könnte ein ganz großes Spektakel werden! Der 1. FC Magdeburg reist am Sonntag zum Spiel bei Hannover 96 (13.30 Uhr/Sky) mit 10.000 Fans an. Ein Heimspiel soll es für die Sachsen-Anhalter trotzdem nicht werden.

Titz: "Hannover ist punktemäßig zwar nicht gut in die Rückrunde gestartet, hat sich in den vergangenen Wochen aber sehr variabel präsentiert. Wir erwarten einen hochmotivierten Gegner. Er wird uns anlaufen, versuchen, uns unter Druck zu setzen und das Spiel mit dem Ball zu gestalten."

Auch Magdeburgs Coach Christian Titz (51) zeigte sich auf der Pressekonferenz vor der Partie froh darüber, dass so viele Fans die relativ kurze Anreise nach Hannover antreten werden. "Es wird uns helfen, und es gibt uns Kraft, wenn wir so eine Unterstützung haben", so der Trainer, der aber in erster Linie auf den sportlichen Aspekt schaut.

Hannover-Coach Stefan Leitl (45) erwartet gegen Magdeburg ein großes Fußballspiel: "Es kommt was auf uns zu, nicht nur sportlich!" © Swen Pförtner/dpa

Die Niedersachsen sind insgesamt seit vier Partien sieglos und haben dabei dreimal verloren. Entsprechend groß ist der Respekt vor den Magdeburgern, die vor zwei Wochen immerhin mit 3:2 gegen Holstein Kiel auswärts gewonnen haben.

"Das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will, die viele gute Ballbesitzmomente hat, die in diesem Jahr schon viele gute Auswärtsspiele gezeigt hat", so Leitl, der aber mit "aller Macht" am Sonntag gewinnen will.

Immerhin war das ausgegebene Saisonziel, dass man sich in der oberen Tabellenhälfte etablieren will.

"Da sind wir jetzt ein bisschen rausgerutscht, da wollen wir aber wieder hinkommen", so der Trainer.