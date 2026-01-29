1. FC Magdeburg äußert sich zu Krawallen bei Spiel gegen Dresden: "Kein vorab geplanter Angriff"

Magdeburg - Beim Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden kam es abseits des Sportlichen zu verheerenden Ausschreitungen zwischen Polizei und Fans. Jetzt äußert sich der Klub selbst zum ersten Mal in umfassender Form.

Die Polizeigewerkschaft fordert bis zum Saisonende Geisterspiele in der Avnet-Arena. © Imago / Christian Schroedter

In einer kurzen Stellungnahme bezog der 1. FC Magdeburg am Sonntag zwar schon Position zu den Geschehnissen, inhaltlich lieferten die elf Zeilen allerdings nur wenig Informationen.

Jetzt wurde ein erneutes Statement veröffentlicht, in dem der FCM klar auf die Situation eingeht: "Nach den uns vorliegenden Informationen handelt es sich nicht um einen vorab geplanten Angriff, sondern um eine Situation, die sich dynamisch und unkontrolliert verselbstständigt hat." Dies widerspricht vorerst den Darstellungen des Polizeibericht, der von der Vermutung ausgeht, dass "die Konfrontation gezielt gesucht wurde."

Laut Angaben entstand diese Situation durch Heimfans, die "sowohl über den Innenraum als auch den Stadionumlauf versuchten, gewaltsam in Richtung des Gästeblocks vorzudringen."

"Anschließend begann die Konfrontation mit den Polizeikräften, die zur Unterstützung des Ordnungsdienstes in den Umlauf hinter der Nordtribüne gekommen waren", schildert der FCM den weiteren Ablauf der Ausschreitungen.

Nach Angaben von Magdeburg fand der Versuch in den Auswärtsblock zu gelangen statt, "nachdem zwei Raketen und vier Böller aus dem Gästeblock in den Heimbereich abgeschossen wurden".