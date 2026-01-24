RB-Leipzig-Star zurück: 400 Tage leiden bis zu diesem Moment!

Heidenheim - 90. Minute, 0:3 für RB Leipzig : das Spiel in Heidenheim war bereits entschieden. Doch genau in diesem Moment passierte am Samstagnachmittag noch etwas Außergewöhnliches. Benjamin Henrichs (28) feierte genau 400 Tage nach seiner Verletzung endlich sein Comeback für die Sachsen. Dass da Tränen nicht ausblieben, dürfte klar sein.

Nach 400 Tagen Verletzungspause durfte Benjamin Henrichs (28) am Samstag gegen Heidenheim wieder ein paar Minuten für RB Leipzig auf den Platz. © Picture Point / Roger Petzsche

Der Deutsche Nationalspieler, der sich jetzt natürlich noch Hoffnung auf eine WM-Teilnahme macht, stand sichtlich berührt nach Abpfiff vor den mitgereisten Fans, die das Team nach dem Auswärtserfolg feierten.

Zuvor gab es bei der Henrichs-Einwechslung sogar Standing Ovations von der gesamten RB-Bank - ein emotionaler Moment.

"Er hatte echt eine lange Leidenszeit. Ich freue mich wirklich sehr, dass Benny wieder auf dem Platz ist. Er gibt uns als Mannschaft etwas, was vorher vielleicht ein bisschen gefehlt hat", so der Torschütze zum 1:0, Ridle Baku (27), gegen den der 28-Jährige jetzt in den Konkurrenzkampf gehen muss, nach Abpfiff am "Sky"-Mikro.

Im Dezember 2024 erlitt Henrichs beim Spiel gegen den FC Bayern München einen schweren Achillessehnenriss. Seine Reha war gespickt von Rückschlägen, die sicherlich sehr am Rechtsverteidiger genagt haben.

Jetzt das Comeback! "Es hat über ein Jahr gedauert, bis er endlich wieder den grünen Rasen für ein Testspiel betreten hat. Wir sind überglücklich, freuen uns riesig für ihn, weil er wirklich sehr hart gearbeitet hat für diesen Moment", so Sportboss Marcel Schäfer (41) nach Abpfiff sichtlich berührt.