Schwierige Aufgabe: Darauf muss Magdeburg gegen den VfL Bochum achten

Magdeburg - Die zweiwöchige Länderspielpause ist vorbei, am Wochenende beginnt wieder der Ligaalltag. Der 1. FC Magdeburg hatte sich mit einem Sieg gegen Münster (3:1) in die Pause verabschiedet und möchte jetzt an diese Leistung anknüpfen. Gegen den VfL Bochum wird das am Samstagnachmittag (13 Uhr) eine Mammutaufgabe.

Das Hinspiel verloren die Magdeburger auswärts mit 0:2. © Fabian Strauch/dpa

Der Bundesliga-Absteiger aus dem Ruhrpott steht aktuell auf dem zehnten Platz und rangiert sechs Zähler vor den Elbestädtern.

Die Mannschaft von Uwe Rösler (57) hat den Klassenerhalt alles andere als sicher, sodass der FCM dieses Spiel als ein Duell gegen einen direkten Konkurrenten sehen darf.

Der VfL führt in der aktuellen Saison in zwei Kategorien die Liga an: die Gesamt-Anzahl an Karten (81, darunter ein Platzverweis) und die Anzahl an Gelben Karten (80). Magdeburg muss sich also auf eine gewisse Härte im Spiel gegen die Bochumer einstellen.

Die Mannschaft von Petrik Sander (65) wird diese Zweikämpfe von Minute eins an annehmen müssen und selbst eine gesunde Härte an den Tag legen, um in diesem physischen Duell nicht den Kürzeren zu ziehen.