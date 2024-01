Sturmkrise und Trainingschaos! Zittert der 1. FCM vor dem Duell gegen Wiesbaden?

Magdeburg – Es geht wieder los! Nachdem die Bundesliga bereits seit letzter Woche wieder in vollem Gange ist, kehrt auch das Unterhaus an diesem Wochenende aus der Winterpause zurück. Der 1. FC Magdeburg trifft zum Auftakt auf Wehen Wiesbaden und muss dabei zu allem Übel ohne einen echten Stürmer auskommen.

Er wird es nicht richten können: Luca Schuler (24, Foto) fällt gegen Wiesbaden mit einem Infekt aus. Sturmkollege Luc Castaignos (31) wird krankheitsbedingt ebenfalls nicht im Kader stehen. Trainer Titz muss umdisponieren. © Hendrik Schmidt/dpa

Weder Luc Castaignos (31) noch Luca Schuler (24) stehen FCM-Trainer Christian Titz (52) am morgigen Sonntag zur Verfügung. Die zum Abschluss der Hinrunde so händeringend gesuchte Alternative im Sturm ist bisher nicht gefunden worden.

Das Winter-Transferfenster ist noch ganze 12 Tage geöffnet. Aktuell brodelt allerdings nicht mal die Gerüchteküche in Magdeburg.



Eine weitere Neuverpflichtung erscheint wie ein Paukenschlag, der in weite Ferne gerückt ist. Das liegt auch daran, dass Sportchef Otmar Schork (66) im November des letzten Jahres von allerhöchstens "zwei bis drei Neuzugängen" gesprochen hatte.

Mit Rückkehrer Tobias Müller (29) und Sommer-Neuzugang Pierre Nadjombe (20) haben bereits zwei Spieler ein Arbeitspapier beim FCM unterschrieben. Zusätzlich wurden die Verträge mit Trainer Titz und Mittelfeldspieler Silas Gnaka (25) vorzeitig verlängert. Ob noch Geld für einen konkurrenzfähigen Neuner übrig ist, erscheint unwahrscheinlich.



Umso schmerzhafter ist es, an verpasste Gelegenheiten, wie das Pokal-Achtelfinale gegen Düsseldorf, erinnert zu werden, das zusätzliche 1,7 Millionen Euro in die klamme Clubkasse gespült hätte. Geld, das bereits auf dem Weg nach Magdeburg war und dann unbesehen hergeschenkt wurde, obwohl es dem Kader so gutgetan hätte.

Das Stürmerproblem ist zu allem Überfluss nicht das einzige, das Titz vor dem Wiesbaden-Spiel auf Trab hält. Konnte die Mannschaft im Türkei-Trainingslager noch gute Trainingsmöglichkeiten genießen, kämpft man seit der Rückkehr mit Schnee, Eis und Minustemperaturen. Wegen Unbespielbarkeit der Plätze musste die Mannschaft zeitweise sogar ins Stadion ausweichen.