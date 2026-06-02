Transfermarkt im Ticker: 96-Coach Titz lockt Ex-Spieler nach Hannover

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29. Mai, 13.16 Uhr: Personalkarussell beim SC Paderborn

Viel Bewegung beim SC Paderborn: Am Freitag verkündete der Bundesliga-Aufsteiger gleich drei Abgänge und einen Neuzugang. Sowohl Innenverteidiger Calvin Brackelmann (26) als auch Mittelfeldmann David Kinsombi (30) verlassen den Klub nach drei Jahren. Während Brackelmann zum FC Augsburg wechselt, ist das Ziel bei Kinsombi noch unklar. Zudem kehrt Keeper Dennis Seimen (20), der in der abgelaufenen Saison vom VfB Stuttgart ausgeliehen war, zu seinem Stammverein zurück. Dort soll er nach dem Abgang von Alexander Nübel (29) die Nummer eins werden. "Alle drei haben einen enormen Wert für unseren SCP07 gehabt – sowohl sportlich als auch menschlich", verabschiedete Sportgeschäftsführer Sebastian Lange (38) das Trio. Neu an Bord ist dagegen ist Clemens Lippmann (19): Der Außenverteidiger kommt von Drittligist 1860 München.

Dennis Seimen (20) feierte mit dem SC Paderborn den Aufstieg in die Bundesliga. Jetzt kehrt er zum VfB Stuttgart zurück. © Swen Pförtner/dpa

29. Mai, 11.45 Uhr: SC Verl holt Amin Farouk aus Frankfurt

Der SC Verl verstärkt seine Offensive mit Amin Farouk (22), er kommt vom FSV Frankfurt aus der Regionalliga Südwest. Dort überzeugte er in der abgelaufenen Saison mit 14 Scorerpunkten in 27 Spielen, bei seinem Ausbildungsklub Wehen Wiesbaden hatte er schon einmal den Schritt in die 3. Liga geschafft. "Mit Amin gewinnen wir einen Offensivspieler, der auf dem Flügel, aber auch im Zentrum spielen kann. Er hat eine super Technik, eine hohe Dynamik und für die gegnerische Defensive schwierig zu greifen. Charakterlich passt er perfekt zu unserem Sportclub, weil er sich hohe Ziele steckt und wir diese gemeinsam mit ihm erreichen möchten", sagte Sportvorstand Zlatko Janjic (40).

29. Mai, 11.33 Uhr: Dynamo Dresden gibt Dominik Kother an MSV Duisburg ab

Schon in der Rückrunde war Dynamo Dresdens Dominik Kother (26) an den MSV Duisburg ausgeliehen, jetzt verpflichtet der Drittligist den Linksaußen fest. Alle Infos zum Deal findet Ihr hier: "Nächster Abgang fix! Auch dieser Profi verlässt Dynamo Dresden".

29. Mai, 10.20 Uhr: Borussia Mönchengladbach verpflichtet ukrainischen Nationalspieler

Ein ukrainischer Nationalspieler für Borussia Mönchengladbach: Die Fohlen verpflichten Yukhym Konoplya (26) von Schachtar Donezk. Für den Rechtsverteidiger, der bereits über eine große Sammlung an nationalen Titeln verfügt, 27 Mal für die ukrainische Auswahl auflief und 2019 sogar U20-Weltmeister wurde, wird keine Ablöse fällig, er unterschreibt einen Dreijahresvertrag. "Ich freue mich sehr, zu Borussia zu wechseln. Es ist ein sehr großer Verein mit langer Historie und einer unglaublichen Fangemeinde. Gerade habe ich sehr viele Emotionen, die ich gar nicht so richtig erklären kann. Es wird ein paar Tage dauern, bis ich alles richtig realisiert habe", zeigte sich der Neuzugang völlig begeistert von dem Bundesliga-Klub.

Yukhym Konoplya (26, l.) spielt ab der kommenden Saison in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach. © Michal Dubiel/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa

29. Mai, 6.28 Uhr: Rot-Weiss Essen verpflichtet Leihspieler Franci Bouebari fest

Rot-Weiss Essen bastelt nach der verlorenen Relegation gegen Greuther Fürth fleißig am Kader für die kommende Drittliga-Saison. Als dritter Neuzugang steht Franci Bouebari (22) fest, der in der vergangenen Saison bereits vom SC Freiburg II ausgeliehen war und nun fest verpflichtet wird. Der Linksverteidiger startete mit Anlaufschwierigkeiten in Essen, schon sein viertes Spiel für RWE verpasste er wegen einer Suspendierung nach einer "persönlichen Verfehlung", wie Trainer Uwe Koschinat damals verkündete. Seither mauserte er sich jedoch zum Stammspieler und absolvierte insgesamt 25 Drittliga-Spiele sowie jeweils eins im DFB- und im Niederrhein-Pokal, bevor er den Saisonendspurt wegen eines Muskelbündesrisses verpasste. Das sieht man auch in Essen: "Wir freuen uns sehr über die feste Verpflichtung von Franci. Er bringt ein spannendes Profil mit und hat sich während seiner Leih-Saison bei uns sehr positiv entwickelt und bis zu seiner Verletzung als Stammspieler etabliert. Wir sehen weiterhin noch großes Potenzial in ihm, das wir in den kommenden Jahren gemeinsam weiterentwickeln möchten", sagte Direktor Profifußball Marcus Steegmann (45).

Franci Bouebari (22, l.), hier noch im Trikot des SC Freiburg II; schließt sich fest Rot-Weiss Essen an. (Archivbild) © Lutz Hentschel

28. Mai, 16.44 Uhr: Hallescher FC verpflichtet Tor-Granate

Der Hallesche FC hat Soufian Benyamina (36) verpflichtet. Der 36-Jährige kommt ablösefrei vom Liga-Konkurrenten Greifswalder FC. Der Aufstiegsanwärter aus Sachsen-Anhalt verpflichtete mit dem Routinier den erfolgreichsten Stürmer der Regionalliga Nordost seit 2022/23. In den vergangenen vier Jahren schoss er 60 Tore. "Soufian vereint enorme Erfahrung mit einer hohen Präsenz auf dem Platz. Er hat über viele Jahre auf hohem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt, bringt Führungsstärke mit und soll unser Offensivspiel zusätzlich beleben", erklärte Halles neuer Sportdirektor Marian Unger (42).

Soufian Benyamina wird wieder die Rückennummer 90 tragen. © Hallescher Fußballclub e. V.

28. Mai, 15.59 Uhr: Paderborn angelt sich Top-Spielmacher der 3. Liga

Der SC Paderborn nimmt Kurs Bundesliga und wildert in der 3. Liga: Von der U23 der TSG Hoffenheim wechselt Top-Spielmacher Luka Duric (22) an die Pader. SCP-Geschäftsführer Sebastian Lange: "Wir freuen uns sehr, dass sich Luka für uns entschieden hat. Er ist fußballerisch hervorragend bei der TSG Hoffenheim ausgebildet worden. Er ist ein spielintelligenter, offensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler." Duric sammelte in seiner Debütsaison der 3. Liga in 28 Einsätze 19 Torbeteiligungen, feierte zudem für die TSG-Profis im Februar seinen ersten Einsatz in der Bundesliga. Der in Sinsheim geborene Duric besaß bei seinem Jugendverein einen Vertrag bis 2027, eine Ablöse dürfte fällig geworden sein.

Luca Duric (22) wechselt aus der 3. Liga zu Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn. © SC Paderborn 07 GmbH & Co. KGaA

28. Mai, 13.56 Uhr: Der VfL Bochum schnappt sich Daniel Hanslik vom 1.FC Kaiserslautern

Der VfL Bochum hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Daniel Hanslik (29) vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Das gab der Zweitligist am Donnerstag bekannt. Der Stürmer wechselt ablösefrei an die Castroper Straße. "Mit Daniel bekommen wir einen absoluten Führungsspieler, der in Kaiserslautern Vize-Kapitän war und von dessen Qualitäten wir sportlich und charakterlich voll überzeugt sind", sagt Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball beim VfL Bochum 1848. "Mit seiner Flexibilität kann er uns sowohl auf der Stürmerposition als auch als hängende Spitze oder in der 9,5er-Rolle ein neues Element geben." Hanslik selbst freut sich nach fünf Jahren auf dem Betzenberg auf die neue Herausforderung. "Ich bin sehr froh darüber, dass es geklappt hat, bei so einem Verein zu unterschreiben, und freue mich schon darauf, das erste Mal für den VfL aufzulaufen. Von Anfang an war die Kommunikation mit dem Verein transparent und so überzeugend, dass ich schnell für mich den Entschluss gefasst habe, Teil dieser Aufgabe hier werden zu wollen. Ich freue mich auf eine hoffentlich erfolgreiche Zeit in Bochum."

Daniel Hanslik (29) wechselt nach Bochum. © VfL Bochum

28. Mai, 11.49 Uhr: Hoffenheim holt Ösi-Juwel

1899 Hoffenheim vermeldet seinen dritten Zugang für die neue Saison: Aus Österreich kommt Sturm-Juwel Konstantin Aleksa. Der 19-Jährige wechselt gegen Ablöse von Austria Wien. TSG-Sportdirektor Frank Kramer erklärt: "Konstantin zählt zu den auffälligsten Angreifern der 2. Liga in Österreich und passt sehr gut zu unserer Spielphilosophie. In unserer U23 soll er kontinuierlich wichtige Spielpraxis sammeln und sich perspektivisch auf das Niveau der Bundesliga entwickeln." Der Youngster markierte in der abgelaufenen Saison der 2. Liga Österreichs als nomineller A-Junior in elf Spielen vier Tore. Für die U19 der Ösis lief er fünfmal auf.

Hoffenheimer Versprechen für die Zukunft Ösi-Juwel Konstantin Aleksa (19. M.). © TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH

27. Mai, 13.26 Uhr: SC Paderborn holt ersten Neuzugang nach dem Aufstieg

Zwei Tage nach dem Aufstieg in die Bundesliga hat der SC Paderborn seinen ersten Neuzugang präsentiert: Der Verein verpflichtet Mittelfeldspieler Tom Baack (27) vom 1. FC Nürnberg. Für den ist es ein steiler Aufstieg, denn erst im vergangenen Sommer war er aus der 3. Liga vom SC Verl zu den Franken gewechselt, nun zieht es ihn nach Paderborn. "Tom wird uns mit seiner Übersicht, seiner Mentalität und seiner Erfahrung guttun. Er ist zentraler Mittelfeldspieler, der über eine ausgeprägte Spielintelligenz verfügt. Tom zeichnet ein permanent hohes Lauf- und Zweikampfverhalten, konsequente Ballgewinne und große Einsatzbereitschaft in allen Phasen des Spiels aus. Zudem bringt er auch Führungsstärke auf und neben dem Platz mit", sagt Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange (38).

Tom Baack (27, r.) wechselt in die Bundesliga zum SC Paderborn. © Daniel Karmann/dpa

27. Mai, 12.45 Uhr: Hansa Rostock holt Keeper von Union Berlin

Hansa Rostock verstärkt sich im Tor mit einem jungen Keeper von Union Berlin: Yannic Stein (21) wechselt von der Alten Försterei zur Kogge. "Yannic hat sich bei uns über viele Jahre sehr gut entwickelt und stets professionell gearbeitet. Die Leihstationen haben ihm wichtige Erfahrungen gebracht, gleichzeitig war klar, dass er für seinen nächsten Schritt dauerhaft Spielzeit auf hohem Niveau benötigt. Wir haben seinen Wunsch nach einer neuen Herausforderung nachvollzogen und gemeinsam eine Lösung gefunden, die für alle Seiten sinnvoll ist. Wir danken Yannic für seinen Einsatz bei Union und wünschen ihm in Rostock sportlich wie persönlich nur das Beste", erklärte Horst Heldt (56), Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin. Stein wechselte im Sommer 2019 vom Nachwuchs von Viktoria Berlin zu Union, rückte in den Trainingsbetrieb der Profis auf und gehörte ab 2012 mehrfach dem Spieltagskader in der Bundesliga und dem Europapokal an, kam aber nicht zum Einsatz. Zweimal war der an den VfB Lübeck verliehen, zuletzt stand er Regionalliga Nordost beim SV Babelsberg zwischen den Pfosten. "Der Abschied aus Köpenick fällt mir wirklich nicht leicht, denn Union sowie auch Berlin waren über viele Jahre mein Zuhause. Ich habe hier eine gute Ausbildung genossen und durfte in einem Umfeld arbeiten, das mich unterstützt und gefördert hat. Die beiden Leihen haben mir gezeigt, wie wichtig regelmäßige Spielpraxis für meine Entwicklung ist und wie sehr ich mehr Verantwortung auf dem Platz übernehmen möchte. Jetzt freue ich mich auf die Aufgabe in Rostock, auf ein neues Stadion, neue Mitspieler und die Chance, mich neu zu beweisen", so Stein selbst.

Yannic Stein (21) wechselt zu Hansa Rostock. © Soeren Stache/dpa

27. Mai, 12.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach holt Enzo Leopold von Hannover 96

Enzo Leopold (25) steigt von der 2. Bundesliga in die Bundesliga auf. Der Mittelfeldspieler und Kapitän von Hannover 96 wechselt ablösefrei und erhält einen Vierjahres-Vertrag bis Ende Juni 2030 bei den "Fohlen". "Enzo hat sich in vier Jahren bei Hannover 96 zu einem Fixpunkt im zentralen Mittelfeld entwickelt", erklärte Borussias Sportchef Rouven Schröder (50) und fügte an: "Er ist einer, der vorangeht, der seinen Job auf dem Platz diszipliniert und mit hoher Intensität ausübt, der aber auch ein guter Fußballer mit ausgeprägtem taktischen Verständnis ist und der in der vergangenen Saison als Kapitän seiner Mannschaft auch in Sachen Leadership einen großen Schritt nach vorn gemacht hat. Es war sein großer Wunsch, in der Bundesliga zu spielen – und wir sind davon überzeugt, dass dieser Schritt für ihn logisch und richtig ist." Nach dem verpassten Aufstieg mit den Hannoveranern, den der Klub ganz klar angestrebt hatte, geht es für Leopold dennoch in die Bundesliga. "Mein Traum war es immer, Bundesliga zu spielen. Dass es nun bei so einem großen Klub passieren wird, ist natürlich besonders. Ich kann es kaum erwarten, hier loszulegen und kann allen Fans versprechen, dass ich immer 100 Prozent gebe", so der Mittelfeldmann zu seinem Wechsel.

Enzo Leopold (25) wechselt in die Bundesliga. © Swen Pförtner/dpa

27. Mai, 12 Uhr: VfB Stuttgart verabschiedet Alexander Nübel

Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell: Nach drei Jahren wird Torhüter Alexander Nübel (29) den VfB Stuttgart verlassen und nach seiner Leihe offiziell zum FC Bayern München zurückkehren. Die Schwaben gaben seinen Abgang am Mittwoch offiziell bekannt. Bei den Bayern hat Nübel allerdings keine Zukunft, mit Juventus Turin und Manchester City sollen sich allerdings zwei hochkarätige Klubs nach dem Keeper erkundigt haben. Das Tor des VfB soll demnächst Dennis Seimen (20) hüten, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt, in der Saison 2024/25 in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga zwischen den Pfosten stammt und anschließend an den SC Paderborn verliehen wurde. Dort zeigte Seimen starke Leistungen und war einer der Garanten für den Aufstieg des Klubs in die Bundesliga, der am Montag mit einem Sieg im Rückspiel der Relegation gegen den VfL Wolfsburg gelang.

Alexander Nübel (29) muss den VfB Stuttgart verlassen. Der Klub kann sich eine feste Verpflichtung nicht leisten. © Tom Weller/dpa

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