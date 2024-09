Das eigene Stadion zu teuer? Rot-Weiß Erfurt denkt über Umzug nach

Das Steigerwaldstadion ist eng mit dem FC Rot-Weiß Erfurt verbunden, doch es kostet den Verein auch viel Geld. © Jan Woitas/dpa

Das Stadion wurde zwischen 2015 und 2017 zu einer Multifunktionsarena umgebaut. RWE spielte damals noch in der 3. Liga und hatte das ambitionierte Ziel, in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Doch der Größenwahn der damaligen Verantwortlichen wirkte sich negativ auf die finanzielle Situation aus. Der Verein musste in der Folge Insolvenz anmelden und rutschte zwischenzeitlich bis in die Oberliga (5. Liga) ab.

Inzwischen konnten sich die Rot-Weißen wieder in die Regionalliga hocharbeiten, doch die Finanzlage ist weiter angespannt. Ein Grund dafür ist das Steigerwaldstadion.

Wie RWE-Boss Franz Gerber (70) gegenüber der Thüringer Allgemeinen sagte, kostet die Heimspielstätte den Verein pro Saison eine Million Euro. Aus diesem Grund habe man über einen Umzug nachgedacht und diesen auch geprüft, teilte Gerber weiter mit. Allerdings fand RWE kein Stadion in und um Erfurt, welches die Bedingungen für die Regionalliga erfüllt - vor allem im Bereich Sicherheit.

Gerber betonte jedoch, gern im Steigerwaldstadion bleiben zu wollen, da dies die Heimat des Vereins ist.