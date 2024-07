Verletzung beim Aufwärmen: RWE muss wochenlang auf Neuzugang Wolf verzichten

Marco Wolf (23) konnte nach seiner Verletzung nur auf Krücken den Innenraum des Steigerwaldstadions betreten. © Bildmontage: IMAGO / Funke Foto Services

Wie die Thüringer in einer Mitteilung erklärten, hat sich der 23-Jährige im Rahmen des ersten Vorbereitungsspiels auf die neue Saison gegen Zweitligist Hertha BSC Berlin einen Sehnenriss im rechten Fuß zugezogen.

Der gebürtige Bonner hatte sich die Verletzung bei einem Schuss während des Aufwärmens zugezogen.

Die neue Nummer zehn der Rot-Weißen musste anschließend von zwei RWE-Betreuern gestützt in die Kabine gebracht werden.

Laut Klubangaben könnte der Offensivspieler im schlimmsten Fall bis zu sechs Wochen ausfallen.

Den Saisonauftakt am 27. Juli (14 Uhr) zu Hause gegen den FC Eilenburg wird Wolf allerdings so gut wie sicher verpassen. Der Linksfuß war in der aktuellen Transferperiode vom Halleschen FC zum FC Rot-Weiß Erfurt gewechselt.