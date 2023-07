Die Tinte ist trocken! Kreativspieler Tavares bleibt bei Rot-Weiss Erfurt

Keliano Tavares (21) wird auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Rot-Weiss Erfurt tragen. © FC Rot-Weiß Erfurt

Wie die Thüringer am Freitag bekannt gaben, wurde der Vertrag mit Mittelfeldspieler Keliano Tavares verlängert. Der 170 Zentimeter große Franzose wird dem ehemaligen Drittliga-Dino bis mindestens Juni 2024 erhalten bleiben.

"Ich freue mich riesig, dass es jetzt mit meiner Verlängerung geklappt hat. In der Stadt und im Verein fühle ich mich sehr wohl. Deshalb möchte ich auch in der kommenden Saison alles dafür tun, mit dem Team so erfolgreich wie möglich zu sein", sagte Tavares nach der Unterzeichnung seines neuen Arbeitspapiers.

Neben Tavares selbst ist auch RWE-Trainer Fabian Gerber (43) froh, seinen Flügelspieler weiter im Kader zu haben: "Keliano ist ein unglaublich spielfreudiger Fußballer, der mit seiner Kreativität und seinen technischen Fähigkeiten offensiv viele Positionen bekleiden kann. Er hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren gut entwickelt und bringt viele wertvolle Elemente in unsere Offensive ein. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass er uns bis nächsten Sommer erhalten bleibt."

Der 21-Jährige wechselte im Februar 2022 vom damaligen französischen Erstligisten SCO Angers in Thüringens Landeshauptstadt. Sofort avancierte er zu einem wichtigen Baustein im Team von Fabian Gerber und steuerte in 13 Oberliga-Partien 17 Scorerpunkte (8 Tore, 9 Vorlagen) bei.