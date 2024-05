"Fehlende Wertschätzung": Erfurt-Kapitän vor Absprung!

Richtige und ehrliche Perspektivgespräche gab es nicht, was in der Mannschaft zu Unruhe führt.

Zudem laufen die Verträge von zwölf Akteuren aus, selbst Aufstiegshelden wie Startsev oder Artur Mergel (26) hängen in der Luft. Die beiden Häuptlinge hauen sich trotz der schwierigen Lage immer für RWE rein.

Doch die Euphorie der Vorsaison, als RWE als Dritter abschloss, ist längst in Ernüchterung umgeschlagen. Auch bei Startsev.

Als sich Andrey Startsev (29) im August 2020 Rot-Weiß Erfurt anschloss, musste der Verein in der Oberliga neu starten. Zwei Jahre später war die Regionalliga -Rückkehr perfekt, mit Startsev als Kapitän!

Andrey Startsev (l.) hat sich in Erfurt einen Namen als Vorzeigekämpfer gemacht. © Picture Point / Gabor Krieg

Auch Kapitän Andrey Startsev macht sich seine Gedanken. Vergangenen Sommer schlug er Angebote anderer, spannender Klubs aus, entschied sich für den erneuten Angriff auf die 3. Liga mit RWE.

Doch davon ist man nach der Saison und dem Absprung zweier wichtiger Sponsoren für die Zukunft weit entfernt.

Der Super-GAU: Vor etwa drei Wochen bestellte Erfurt ganze elf Probanden ins Teamtraining, mitten in der Saison! Auch das kam in der Mannschaft nicht gut an.

Hinter vorgehaltener Hand wurde schon im Herbst der wild zusammengestellte Kader bemängelt, der zu groß und unausgewogen war.



Wie geht es weiter? RWE steuert auf einen großen Umbruch zu, für Startsev liegen Anfragen erster Vereine aus der Regionalliga Nordost vor. Auch die Nord-Staffel sei eine Option.

Ein Abschied nach vier Jahren RWE steht bevor.