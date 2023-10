Jena-Kicker lost Viertelfinale im Thüringen-Pokal und beschert Rot-Weiß Erfurt schwere Aufgabe

Der FC Rot-Weiß Erfurt um Trainer Fabian Gerber (43) muss ausgerechnet beim ZFC Meuselwitz antreten. Das hat die Auslosung am Samstag ergeben. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Als Theo Räppel, B-Junioren-Kicker des SV Schott Jena, ein vorletztes Mal in die Schale greift, ist bereits klar, dass Erfurt und Meuselwitz im Viertelfinale aufeinandertreffen werden.

Klären muss sich nur noch, wer das Heimrecht bekommt. Sekunden später ist klar: Es geht an den ZFC Meuselwitz!

Aufseiten des FC RWE, der am Freitagabend in der Liga mit 0:1 gegen Babelsberg den Kürzeren zog, dürften da schnell unangenehme Erinnerungen wach werden - an das letzte Aufeinandertreffen mit Meuselwitz im Pokal.

Im vergangenen Jahr mussten die Rot-Weißen nämlich im Halbfinale eine bittere 0:3-Pleite (0:1) einstecken - und das auch noch vor heimischer Kulisse.

Auch in dieser Saison musste man bereits in der Regionalliga eine 1:2-Heimniederlage (1:1) gegen Meuselwitz verkraften.