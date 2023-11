Krisensitzung trägt Früchte: Mergel on fire, Erfurt stark wie nie, BFC zahnlos!

Erfurt - Sie können es doch! Rot-Weiß Erfurt hat zum ersten Mal seit acht Spielen wieder drei Punkte geholt. Und das gegen keinen geringeren Gegner als Topteam BFC Dynamo, die durch das 1:3 (0:2) den Sprung an die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost verpassten.

Nach schöner Vorarbeit des erstmalig in der Startformation stehenden Daniel Muteba hämmerte der Stürmer den Ball mit seinem schwächeren Linken ins kurze Eck!

Außerdem durften die im Team nicht unumstrittenen Malcolm Badu und Maximilian Pronichev von Beginn an ran, genauso wie der zuletzt auf der Bank schmorende Artur Mergel. Und speziell der Erfurter Fußballgott lieferte!

Trainer Fabian Gerber setzte unter anderem im Tor ein Zeichen und den bei vielen Fans in der Kritik stehenden Lukas Schellenberg auf die Bank!

Dabei hatten die Ost-Berliner - ohne den gesperrten Chefcoach Dirk Kunert an diesem Nachmittag - in der Liga nur eine Niederlage erlitten, bis sie auf Rot-Weiß Erfurt trafen! Die Thüringer zeigten sich personell und leistungstechnisch stark verändert.

Dürfte nach dem Befreiungsschlag wieder ruhiger schlafen können. RWE-Trainer Fabian Gerber. © Picture Point / Gabor Krieg

In der zweiten Halbzeit geriet der RWE-Sieg nur zweimal kurz ins Wanken. Ausgerechnet der Ex-Jenaer Vasilios Dedidis traf zunächst irregulär aus Abseitsposition (63.) und wenig später zum tatsächlichen 2:1-Anschluss (71.) - eine Provokation Richtung RWE-Fans inklusive.

Erfurt dürfte in dem Moment gehadert haben, denn kurz zuvor hatte Mergel ein Abseitstor erzielt (69.), obwohl die Tendenz eher gleiche Höhe war.

Doch nach einem kurzen BFC-Feuerwerk war wieder Erfurt Herr im Haus vor nur 4606 Fans - viele Anhänger hatten nach enttäuschenden Wochen angekündigt, nicht ins Stadion zu gehen.

Die anwesenden Zuschauer durften dagegen kurz vor Schluss noch die Erlösung zum 3:1 bejubeln, abermals leitete Mergel ein und Seaton vollstreckte. Doppelpack, sein Dritter in der Saison!

Danach war Schluss, große Erleichterung bei Rot-Weiß Erfurt und den von vielen Fans als Buhmann ausgemachten Trainer Fabian Gerber. Der erste Sieg seit Ende August war perfekt!

Der BFC musste wieder einmal ohne Punch und Punkte die lange Heimfahrt in die Hauptstadt antreten - es war die sechste Niederlage in Folge in Erfurt.