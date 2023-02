Nach Brutalo-Foul: RWE-Stürmer Hajrulla fällt lange aus und verpasst Derby gegen Jena

Der ehemalige Jenaer stand in dieser Saison bislang in 18 Ligaspielen auf dem Platz und erzielte dabei acht Tore. Hinzu kommen fünf Vorlagen.

Bei dem Foul von Zeiger wurde das Bein Hajrullas stark überdehnt. © IMAGO / Steve Bauerschmidt

Zugezogen hatte sich Hajrulla die Verletzungen am vergangenen Dienstag im Nachholspiel vor heimischer Kulisse gegen die VSG Altglienicke. In der 11. Minute steckte der RWE-Angreifer den Ball zu Tavares und wurde dabei sehr unsanft von VSG-Verteidiger Zeiger gefoult.

Zeiger traf Hajrulla mit offener Sohle am Schienbein, daraufhin überdehnte sich das Bein des Mittelstürmers. Er musste ausgewechselt werden. Hinzukam, dass der Schiedsrichter den Angriff der Erfurter abpfiff und auf Abseits entschied.

Eine Fehlentscheidung, die Erfurt um den Führungstreffer brachte, da Tavares allein aufs Tor der Berliner zulief und beim Zuspiel Hajrullas nicht in der verbotenen Zone stand.

In Durchgang zwei kam es dann knüppeldick für den Aufsteiger. Zeiger, für sein rüdes Foul nur Gelb sah, erzielte in der 56. Minute per Kopf den Führungstreffer für die VSG. In der Nachspielzeit traf Mensah zum 2:0 Endstand. Für die Rot-Weißen war es die erste Niederlage nach 12 Ligaspielen.