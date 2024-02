Rot-Weiß Erfurt sichert sich zwei weitere Verteidiger - einer davon ist verletzt!

Maxime Awoudja (25) war 2022 zum damals noch niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam gewechselt. (Archivbild) © IMAGO/Pro Shots

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, unterschrieb Verteidiger Maxime Awoudja in Erfurt.

"Noch ist Maxime verletzt, wir wollen ihm aber die Chance geben, wieder fit zu werden und sich wieder aufzubauen. Für diese Möglichkeit war er direkt Feuer und Flamme", sagte Trainer Fabian Gerber laut Mitteilung in der Pressekonferenz vor dem Spiel bei der BSG Chemie Leipzig.

Maxime Awoudja war zuletzt vereinslos. 2022 ging es für den gebürtigen Münchner zum damals noch niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam im Einsatz. Der 25-Jährige kam auch schon auf zwei Einsätze in der 2. Bundesliga beim VfB Stuttgart.

Eine weitere Verstärkung für die Erfurter ist Santana Soares. Der 21-Jährige kommt von Las Vegas Lights FC (2. Liga, USA).

Den Angaben zufolge agierte der in New York geborene Soares in seiner bisherigen Laufbahn am häufigsten als zentraler Mittelfeldspieler. Allerdings fühle er sich auf der linken Abwehrseite wohl, heißt es.