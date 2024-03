Trotz mehr als 30 Minuten Überzahl: RWE erlebt erneut Horror-Film gegen Meuselwitz

Meuselwitz/Erfurt - 24. Spieltag in der Fußball-Regionalliga Nordost - nächstes Meuselwitz-Trauma für den FC Rot-Weiß Erfurt. Am Sonntag kassierte das Team von Trainer Fabian Gerber (44) die dritte Pflichtspielniederlage gegen den ZFC in der Saison 23/24. Mit sage und schreibe 1:4 (1:2) musste sich Erfurt im Altenburger Land geschlagen geben - und das, obwohl man mehr als 30 Minuten in Überzahl war.