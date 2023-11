Thüringer Fußball-Landespokal: Jena weiter, Erfurt nach Krimi raus!

Rot-Weiß Erfurt um Artur Mergel (26) scheitert erneut gegen Meuselwitz die Segel streichen. (Archivbild) © IMAGO/Bild13

Am Ende musste sich das Team von Trainer Fabian Gerber (43) mit 3:5 beim Ligakonkurrenten ZFC Meuselwitz geschlagen geben. RWE spielte über lange Zeit nur mit zehn Mann - der Grund: In der 30. Minute sah Til Linus Schwarz (24) Rot!

In der Folge ging Meuselwitz durch einen Treffer von Andy Trübenbach (32) in Führung (38.). Den Ausgleich bescherte Erfurts Offensivkraft Michael Seaton (27) in der 55. Minute.

Erfurt kämpfte sich bis ins Elfmeterschießen. Dort musste man sich dann aber letztlich mit 2:4 geschlagen geben.

Damit zog RWE ausgerechnet wie schon im Vorjahr im Pokal gegen Meuselwitz den Kürzeren.

Erfurts Liga- und ewiger Rivale FC Carl Zeiss Jena löste hingegen locker das Halbfinal-Ticket. Mit 6:0 gewann das Team von Coach René Klingbeil (42) beim Landesklasse-Vertreter SV Germania Wüstheuterode. Drei der sechs Treffer erzielte Jan Dahlke (26).