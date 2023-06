Von der Kreisoberliga bis zur Bundesliga: Gegen diese Gegner testet Rot-Weiß Erfurt

Am letzten Juli-Wochenende beginnt die neue Saison in der Regionalliga Nordost. Der FC Rot-Weiß Erfurt hat nun den Fahrplan der Vorbereitung bekannt gegeben.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Am letzten Juli-Wochenende beginnt die neue Saison in der Regionalliga Nordost. Der FC Rot-Weiß Erfurt will sich bis dahin in eine gute Form bringen und hat den Fahrplan der Vorbereitung bekannt gegeben.

Rot-Weiß Erfurt hat den Sommerfahrplan bekannt gegeben. Mit Borussia Dortmund ist ein namhafter Gegner dabei. (Archivbild) © Sven Sonntag / PICTURE POINT / PICTURE POINT Fünf Testspiele in 20 Tagen. Rot-Weiß Erfurt hat in der vergangenen Spielzeit alle Experten überrascht und mit einer blutjungen Mannschaft eine erfolgreiche Regionalliga-Saison gespielt. Um an die Ergebnisse der abgelaufenen Spielzeit heranzukommen oder diese sogar zu überbieten, gibt RWE-Trainer Fabian Gerber (43) schon in der Vorbereitung die Richtung vor. Der ehemalige Drittliga-Dino möchte schon vor Beginn der neuen Saison wissen, wo sie stehen. Ein Kreisoberligist, ein Landesligist, zwei Regionalliga-Teams und eine Mannschaft aus der Bundesliga - in diesen Spielklassen sind die Gegner der Rot-Weißen unterwegs. FC Rot-Weiss Erfurt BVB fährt mit voller Kapelle zum Testspiel nach Erfurt! So kommt Ihr an Tickets Der erste Testkick findet am 2. Juli statt. Dann spielen die Thüringer gegen die Würzburger Kickers aus der Regionalliga Bayern. Am 7. Juli gastiert RWE dann beim Landesligisten SSV Nörten-Hardenberg. Nur zwei Tage später (9. Juli) testet die Gerber-Elf gegen Schweinfurt 05, die ebenfalls in der Regionalliga Bayern unterwegs sind.

Das große RWE-Highlight kurz vor Saisonstart gegen Borussia Dortmund

Am 19. Juli soll laut RWE ein weiteres Vorbereitungsspiel über die Bühne gehen. Ein Gegner steht allerdings noch nicht fest. Das große Highlight findet jedoch am 22. Juli statt. Dann gastiert Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund im Steigerwaldstadion. Für die Begegnung öffnet Erfurt erstmals seit Jahren wieder die Westtribüne. Einen Tag später, am 23. Juli, ist man beim Kreisoberligisten SV Concordia Riethnordhausen zu Gast.