Mögliche Rekord-Ablöse: Macht Schalkes Riesentalent schon bald den Abflug?

Allerdings könnte das schon viel früher geschehen, als bislang vermutet. Nach Informationen der Bild und Sport Bild besitzt der Vertrag von Ouédraogo in wenigen Monaten eine Ausstiegsklausel, die ihn gegebenenfalls zum Rekord-Teenie machen würde.

Finanziell scheint ohnehin außer Frage zu stehen, dass der Dribbelkünstler sich in die lange Liste der teuer verkauften Eigengewächse der Gelsenkirchener um Leroy Sané (27, 52 Millionen Euro), Julian Draxler (29, 43 Millionen Euro) und Thilo Kehrer (26, 37 Millionen Euro) einreihen wird.

Aus sportlicher Sicht befindet er sich auf dem besten Weg dorthin. Auch wenn Ouédraogo in der zweiten Begegnung gegen Kaiserslautern nur eine Halbzeit mitwirken durfte, stand er erneut in der Startelf.

Der Auftritt des 17-jährigen Mittelfeldtalents gegen den HSV ließ nicht nur S04-Trainer Thomas Reis (49) mit der Zunge schnalzen. Trotz der 3:5-Niederlage des Bundesliga-Absteigers zauberte sich der Teenager mit einem Treffer und mehreren, sehenswerten Aktionen in den Fokus.

Gegen den HSV wurde Assan Ouédraogo (17, vorn) zum jüngsten Torschützen und jüngsten Startelf-Spieler der Knappen. © Marcus Brandt/dpa

Demzufolge geht der Fördervertrag des Wunderkindes nämlich zu seinem 18. Geburtstag am 9. Mai 2024 in einen Profi-Kontrakt bis 2027 über. Aber die Verlängerung hatte offenbar ihren Preis.

Laut dem Bericht könnte Ouédraogo die Knappen dann bereits im nächsten Sommer per Ausstiegsklausel für bis zu 20 Millionen Euro verlassen.

Die genaue Höhe der Klausel-Summe hänge von bestimmten Faktoren ab. So soll der potenzielle Abnehmer eine Rolle spielen, außerdem wachse der Betrag an, wenn der U17-Europameister zum A-Nationalspieler avanciert oder Schalke in die Bundesliga aufsteigt.

Im Falle eines Wechsels im besagten Bereich würde der Youngster Karim Adeyemi (21) vom Thron der teuersten deutschen Teenager stoßen. Der heutige BVB-Stürmer ging – inklusive der späteren Weiterverkaufsbeteiligung – als 16-Jähriger für 10,1 Millionen Euro von der SpVgg Unterhaching zum FC Red Bull Salzburg.

Für die wirtschaftlich angeschlagenen Knappen wäre das sicherlich ein Segen mit bitterem Beigeschmack, doch vorher soll Ouédraogo noch bei der Mission Wiederaufstieg mithelfen.