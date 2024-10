Ein Weltstar, aber nicht Raúl: Wird dieser Ex-Knipser neuer Trainer auf Schalke?

Gelsenkirchen - Bahnt sich beim FC Schalke 04 ein völlig unerwarteter Trainer-Hammer an? Nach der Entlassung von Karel Geraerts (42) suchen die Knappen weiterhin einen neuen Chefcoach. Zunächst soll der Zweitligist dabei an Vereinslegende Raúl (47) gebaggert haben, doch nun rückt offenbar ein ehemaliger Nationalmannschaftskollege des Spaniers in den Fokus.