Schalker Ultras im Morgengrauen brutal von BVB- und Essen-Fans überfallen

Gelsenkirchen - Ganz hässliche Szenen haben sich am frühen Sonntagmorgen in Gelsenkirchen abgespielt! Dort wurden Hunderte Fans des FC Schalke 04 vor der eigentlich geplanten Abfahrt zum Auswärtsspiel bei Union Berlin brutal überfallen.

Schreck für Schalker Fans am Sonntagmorgen: Vor der Abfahrt nach Berlin wurden sie von verfeindeten Hooligans überfallen. (Archivbild) © David Inderlied/dpa

Die Polizei orderte sofort Verstärkung aus dem gesamten Ruhrgebiet. Es ist nicht das erste Mal, dass es zwischen den Fanlagern zu einer Gewalteskalation kommt.

Nicht nur eine Fanfreundschaft verbindet Essen und Dortmund, sondern auch das gemeinsame Feindbild: der FC Schalke 04. Nach dem Angriff rollten die Busse dennoch nach Berlin.

Was nach der Rückkehr passiert, ist allerdings unklar. Zumindest treffen heute in der Dritten Liga Rot-Weiß Essen und der BVB II um 14 Uhr an der Hafenstraße aufeinander. Um 17.30 Uhr spielt dann der BVB in der Bundesliga daheim gegen Hertha BSC.

Der FC Schalke 04 tritt schon um 15.30 Uhr an der Alten Försterei bei Union Berlin an. Die Fans werden sich also auf den Rückweg machen, wenn die Partie in Dortmund noch läuft.

Die Polizei dürfte der Vorfall noch mehr in Alarmbereitschaft für den 11. März versetzen. Denn dann empfängt Schalke um 18.30 Uhr den BVB zum Revierderby.

Es werden Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern befürchtet.