Stadion-Zoff eskaliert: Schalke haut kommenden Gegner in die Pfanne!

Osnabrück - Am Dienstag hat sich zur sportlichen Misere beim VfL Osnabrück ein echtes Stadion-Fiasko gesellt. Bereits in der offiziellen Mitteilung zum Nutzungs-Verbot der Bremer Brücke deuteten die Niedersachsen eine Verlegung des Spiels am kommenden Samstag (13 Uhr) gegen Schalke an. Die Knappen sind mit dieser Lösung allerdings ganz und gar nicht einverstanden.