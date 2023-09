Trainerbeben auf Schalke: War das der Grund für Reis' Entlassung?

Gelsenkirchen - Die erste Trainerentlassung im Unterhaus traf in dieser Saison den FC Schalke 04, am Mittwoch musste Thomas Reis (49) seinen Hut nehmen. Doch der Zeitpunkt der Freistellung wirft Fragen auf, schließlich war der Tenor Anfang der Woche noch, dass Reis noch eine Chance erhalte. Woher also der Sinneswandel?