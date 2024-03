100 Pflichtspiele für den FC St. Pauli! Marcel Hartel trifft bei Jubiläum

Auch Nürnbergs Enrico Valentini (35) konnte den 28-Jährigen am Samstag nicht stoppen. © Daniel Karmann/dpa

"Wir verteidigen wieder geschlossen als Mannschaft", nannte Hartel den Hauptgrund für die neunte weiße Weste von Keeper Nikola Vasilj (28). "Und offensiv haben wir einfach unsere Qualitäten." Die Abläufe sind fest einstudiert und jeder Spieler wisse, wohin er zu laufen hat. "Da kommen wir immer zu Torchancen", versicherte er.

Nach der Pleite auf Schalke (1:3) ist St. Pauli mittlerweile wieder im Flow, wie Hartel es nannte. Der Aufstieg ist nur noch eine Frage der Zeit.

Doch nun steht erst einmal die Länderspielpause für den Tabellenführer an. "Die Pause tut aber auch mal gut, um den Körper wieder runterzufahren und wieder auf 100 Prozent zu kommen", gab er zu.

In der kann sich Hartel auch Gedanken darüber machen, wie es für ihn weitergeht. Schließlich läuft sein Vertrag am Ende der Saison aus. Den Kampf hat Sportchef Andreas Bornemann (52) noch längst nicht aufgegeben. "Ich habe nicht das Gefühl, dass der Kampf um Marcel Hartel schon verloren ist", sagte er im Kicker. "Wir wissen, was wir an ihm haben. Und ich denke auch, dass er weiß, was er an uns hat." Nun liegt es an dem Profi, eine Entscheidung zu fällen.