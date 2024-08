Bleibt Nikola Vasilj beim FC St. Pauli die Nummer eins? Entscheidung wohl gefallen

Nikola Vasilj (28) bleibt wohl die Nummer eins beim FC St. Pauli. © Witters/LeonieHorky

In den letzten Tagen des Trainingslagers kehrte Vasilj bereits wieder zurück zwischen die Pfosten, mittlerweile hütet er wie gewohnt das Tor der Kiezkicker. In der Generalprobe gegen Atalanta Bergamo (3:0) präsentierte sich der Bosnier bereits wieder in Top-Form.

"Es ist wichtig, dass ich nach der Verletzung zurück bin", gestand der 28-Jährige. "Es war nervig, weil es länger als gedacht gedauert hat." Weil Neuzugang Ben Voll (23) in seiner Abwesenheit überzeugte und zu Beginn noch unklar war, wie lange Vasilj ausfallen wird, wurde bereits über eine Wachablösung gemunkelt.

"Ich war überrascht, wie gut er ist. Am Ende entscheidet der Trainer, wer die Nummer eins ist und im Tor steht", zeigte er sich gelassen. "Ich glaube, ich kenne die Entscheidung, sie aber noch nicht offiziell." Vieles deutet daraufhin, dass der Aufstiegskeeper auch in der kommenden Spielzeit zwischen den Pfosten stehen wird. Aufgrund seiner Verletzung und der daraus resultierenden fehlenden Spielpraxis dürfte er auch im Pokalspiel beim Halleschen FC am Freitag (18 Uhr) ran. Mit Spannung wird daher die Pressekonferenz am Mittwoch mit Trainer Alexander Blessin (51) erwartet.

Mit Blick auf die Partie selbst sagte Vasilj: "Wir müssen das Spiel Ernst nehmen, sie haben viele Jahre in der dritten Liga gespielt. Es wird ein bisschen anders als die letzten Testspiele sein, wir werden mehr Ballbesitz haben."