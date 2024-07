Braun-Weiße Urlaubsgrüße: Hier erholen sich die St.-Pauli-Profis

Danel Sinani (27, l.) und Torwart Nikola Vasijl (28) verabschiedeten sich nach Griechenland. © Screenshot Instagram/danelsinani, nikolavasijl22

Das heiße Griechenland steht bei den Kiezkickern scheinbar hoch im Kurs.

Auch der australische Mittelfeldkicker Connar Metcalf (24) gönnte sich eine Reise auf die Urlaubsinsel.

Carlo Boukhalfa (25) blieb auch in Europa. Allerdings wählte der Mittelfeldspieler Frankreich. Gemeinsam mit seinem Vater posierte er auf einem Foto am Strand von St. Tropez.

Drei Mannschaftskollegen zog es in der freien Zeit aber weiter weg. David Nemeth (23) flog mit seiner Freundin über den großen Teich bis nach New York.

Statt am Strand flanierte der Abwehrspieler Hand in Hand über die Fifth Avenue und genoss Zweisamkeit in "der Stadt, die nie schläft". Auch Maurides (30) begab sich in die Ferne - in seine Heimat Brasilien. Dort fand die zweite Hochzeit in diesem Sommer aus den Reihen der Braun-Weißen statt

Mit seiner Frau Mayke Redel feiert er ebenso die zweite, große Hochzeit. Bereits im August vergangenen Jahres hatte das Paar Ja gesagt.



Sturmpartner Dapo Afolayan (26) flog für Yoga, Schnorcheln und Co. mit Freundin in die Karibik. Bildern zufolge tankten die beiden reichlich Vitamin D auf Antigua.