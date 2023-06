Diese St.-Pauli-Profis sind in der Sommerpause mit ihren Nationalmannschaften unterwegs

Die St.-Pauli-Profis Connor Metcalfe (23) und Karol Mets (30) sind in der Sommerpause für ihre Nationalmannschaften unterwegs. © Fotomontage: IMAGO / AAP, IMAGO / Panoramic International

Den weitesten Weg wird dabei Connor Metcalfe (23) zurücklegen. Der Mittelfeldspieler, der sich derzeit in Barcelona aufhält, trifft mit der australischen Nationalmannschaft in einer Neuauflage des WM-Achtelfinals (1:2) auf Argentinien. Die Partie gegen den aktuellen Weltmeister findet am 15. Juni in Peking statt.

Mit dabei wäre eigentlich auch Jackson Irvine (30) gewesen, doch der FCSP-Kapitän musste seine Teilnahme verletzungsbedingt absagen. Die Wadenverletzung, die sich der 30-Jährigen im letzten Saisonspiel gegen den Karlsruher SC (1:1) zugezogen hatte, erwies sich als hartnäckiger als gedacht.

Gemeinsam mit Partnerin Jemilla lässt es sich der Aussie lieber auf den Philippinen gut gehen, wie auf den Instagram-Kanälen der beiden zu sehen ist. Ob Irvine bereits zum Trainingsauftakt am 19. Juni wieder auf dem Platz stehen wird, ist allerdings fraglich.

Mit Betim Fazliji (24) und dem Bald-Kölner Leart Paqarada (28) ist ein Kiez-Duo für den Kosovo im Einsatz. Das Team ist in der EM-Qualifikation gefordert und trifft zunächst in Pristina auf Rumänien (16. Juni). Drei Tage später folgt die Partie in Budapest gegen Weißrussland.