St.-Pauli-Neuzugänge treffen im Testspiel und besiegeln klares Ergebnis

Malente - Im dritten Testspiel gegen Silkeborg IF hat der FC St. Pauli eine deutlich bessere Figur gemacht als beim Regionalligisten Regionalligist SV Drochtersen/Assel . Mit dem klaren 4:1 Sieg (2:1) verabschieden sich die Kiezkicker ab Freitag ins Trainingslager.

Alles in Kürze

Mit diesem Ergebnis und ohne größere Vorkommnisse oder Verletzungen verabschiedeten sich beide Teams schließlich in die Halbzeitpause einer intensiven Partie.

Nachdem die Kiezkicker dominanter in die Partie gestartet hatten, holte der dänische Superligist, der bereits am Sonntag mit der neuen Saison beginnt, allerdings schnell auf und verkürzte durch einen gut ausgespielten Konter durch Tonni Adamsen auf 2:1.

Für ein Testspiel reisten viele St.-Pauli-Fans in den Uwe-Seeler-Fußballpark in Malente. Rund 7000 Zuschauende verfolgten außerdem den Livestream auf YouTube.

In den ersten zwanzig Minuten stand es deshalb bereits 2:0 für die Kiezkicker, die mit Arkadiusz Pyrka und Jannik Robatsch direkt zwei der Neuzugänge in der Startelf begrüßten.

Schon in Halbzeit eins performten die Boys in Brown deutlich besser als im vergangenen Testspiel. Mit aggressivem Pressing setzten sie den Gegner aus Dänemark unter Druck und erzielten schnell die Führung.

Die Neuzugänge Andreas Hountondji (r.) sowie Mathias Pereira Lage (M.) erzielen in Halbzeit zwei jeweils einen Treffer. © WITTERS

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam es dann zu einem munteren Wechselspiel, wie es sich für ein gutes Testspiel gehört: FCSP-Coach Alexander Blessin kam mit einer komplett neuen Startelf aus der Kabine. Und auch die Dänen hatten den ein oder anderen Wechsel vollzogen.

Und die neuen in der Kiez-Elf schienen sich direkt wohl zu fühlen. Nach einer Hereingabe von Andreas Hountondji traf Mathias Pereira Lage zum 3:1, nachdem Connor Metcalfe den Ball aus kurzer Distanz nicht über die Linie bringen konnte.

Insgesamt zeigte die zweite "Startelf" in der Partie eine solide Leistung. Das sahen auch die Fans im Chat des Livestreams so, die sich begeistert über die Leistung äußerten - besonders von den Spielern, die in dieser Saison neu dazukamen.

Berechtigt, schließlich erhöhte ein weiterer Neuzugang dieser Saison in der 82. Minute zum 4:1. Burnley-Leihgabe Andreas Hountondji der zuvor schon das 3:1 vorbereitet hatte, netzte in der finalen Phase des Testduells selbst.

Und mit diesem Treffer sollte der Endstand besiegelt sein. Mit einem ordentlichen Ergebnis und einer deutlich besseren Leistung als im Testspiel zuvor machen die Kiezkicker zumindest wieder Hoffnung, trotz all der Abgänge mit dem neu aufgestellten Team die Chance zu haben, auch das zweite Jahr in der Bundesliga zu bestehen.

Trotzdem muss Blessin taktisch noch nachjustieren und Abläufe vertiefen, dafür ist das zehntägige Trainingslager in Österreich ja aber auch vorgesehen.