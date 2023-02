Dreier zum 30.! FC St. Pauli beschenkt Trainer Hürzeler zum Geburtstag

Hamburg - Die Serie hält! Der FC St. Pauli hat am Sonntag mit dem 1:0-Sieg über den FC Hansa Rostock den fünften Sieg in Folge gefeiert und seinem Trainer Fabian Hürzeler damit ein besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht.

Jackson Irvine (29) brachte den FC St. Pauli mit seinem Treffer in Führung. © Marcus Brandt/dpa

Sieg-Garant war Kapitän und Mittelfeldspieler Jackson Irvine, der nicht nur überall auf dem Platz zu finden war, sondern auch in der 26. Minute seine Mannschaft in Führung gebracht hatte. Der Australier lief mit Tempo in den Strafraum und nickte eine Flanke von Oladapo Afolayan ein.

Es war zu diesem Zeitpunkt die erste richtige Chance der Hausherren, die sich anfangs recht ideenlos präsentiert hatten. Ganz anders Hansa. Nach zwölf Minuten sorgte Kai Pröger für den ersten Aufreger. Seinen Aufsetzer konnte FCSP-Torwart Nikola Vasilj gerade noch so an den Pfosten lenken.

Doch dann kam Irvine mit seinem Treffer und St. Pauli war fortan besser in der Partie. Während einer kleinen Druckphase hatte allen voran Lukas Daschner nach einem Kolke-Fehlpass die große Chance auf das 2:0, doch der Rostocker Keeper machte seinen Fehler wieder wett (29.)



In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte St. Pauli erneut großes Glück. Erst fischte Vasilj einen Malone-Kopfball aus dem Eck, kurz darauf köpfte John Verhoek gegen die Latte.