St. Pauli vom Pech verfolgt: Kiezkicker nach "brutaler" Pleite am Boden

Sinnbild der aktuellen Situation des FC St. Pauli: Kiezkicker Joel Chima Fujita (23) saß nach der bitteren Pleite in München noch minutenlang auf dem Rasen. © WITTERS

Dass die Braun-Weißen nach 98 intensiven Minuten in der Allianz-Arena als Verlierer vom Platz gingen, war zu erwarten gewesen. Die Art und Weise war aber vor allem eines: richtig bitter. Erst in der Nachspielzeit erzielten die Münchner die beiden entscheidenden Tore.

"Wir waren knapp dran, endlich unsere Serie reißen zu lassen. Jetzt stehen wir hier wieder mit null Punkten", bilanzierte Abwehrspieler Hauke Wahl (31) sichtlich niedergeschlagen am Mikrofon von "Sky". Teamkollege Lars Ritzka (27) pflichtete ihm bei: "Das ist brutal."

Dabei war das Spiel aus Sicht der St. Paulianer famos losgegangen: Andréas Hountondji (23) brachte die Gäste nach nur sechs Minuten in Führung. Der erste Rückschlag folgte allerdings nur zwölf Minuten später, als der Torschütze mit einer Oberschenkelverletzung runterging.

In der Folge ging offensiv beim FCSP nicht mehr viel. "Spielerisch war es nicht so gut, da müssen wir ehrlich sein", urteilte Wahl. Dafür lieferte die Blessin-Elf vor dem eigenen Tor umso mehr ab. "Die Art und Weise, wie wir verteidigt haben, nur so geht's. Nur so kommen wir aus dieser Situation wieder raus", unterstrich Ritzka.