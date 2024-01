Elfer-Wahnsinn! St. Pauli verliert Pokal-Krimi gegen Fortuna Düsseldorf

Hamburg - Aus der Traum! Der FC St. Pauli hat im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Fortuna Düsseldorf erstmals seit April 2023 ein Pflichtspiel verloren. Die Kiezkicker unterlagen am Dienstagabend in einem dramatischen Elfmeter-Krimi mit 3:4.

Der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf standen sich am Dienstagabend im DFB-Pokal-Viertelfinale gegenüber. Mit dem besseren Ende für die Rheinländer. © Christian Charisius/dpa

Das Duell im ausverkauften Millerntor-Stadion begann äußerst behäbig. Der erste gute Abschluss der Partie gehörte den Gästen: In der 15. Minute zog Ao Tanaka aus der zweiten Reihe ab, die Kugel flog jedoch rechts am Kasten von FCSP-Pokalkeeper Sascha Burchert vorbei.

Die Hausherren wiederum hatten zwar mehr Ballbesitz, wussten gegen die diszipliniert und kompakt verteidigenden Rheinländer aber relativ wenig damit anzufangen. Nur bei einem Schuss von Johannes Eggestein wurde es zumindest mal ein bisschen gefährlich (27.).

Das einzige Highlight trug sich schließlich in der 35. Minute zu: Nachdem Fortuna-Stürmer Vincent Vermeij im Strafraum von Burchert gelegt worden war, entschied Referee Sascha Stegemann zunächst auf Elfmeter, um diese Entscheidung wegen eines vermeintlichen Abseits wieder zurückzunehmen.

Daraufhin schaltete sich jedoch der VAR ein, da Vermeij ganz knapp doch nicht in der verbotenen Zone gestanden hatte. Der Gefoulte trat zum fälligen Strafstoß selbst an und verwandelte in die linke Ecke - 0:1 (38.).