Ex-St.-Pauli-Talent kehrt nach nur einem Jahr nach Hamburg zurück

Hamburg - Willkommen zurück! St. Paulis ehemaliges Nachwuchstalent Serkan Dursun (22) ist nach Stationen beim Berliner AK und TSV Havelse zurück in seine Geburtsstadt Hamburg gekehrt.

Beim FC St. Pauli durfte Serkan Dursun (22) nur in Testspielen für die Profis auflaufen, nun hat sich ehemalige Talent dem Regionalligisten FC Teutonia Ottensen angeschlossen. © IMAGO / MIS

Der Angreifer wird in der kommenden Saison für den ambitionierten Regionalligisten FC Teutonia Ottensen auflaufen. Dies gab der Verein bekannt.

"Ich bin sehr froh, zurück in meiner Heimatstadt zu sein", erklärte Dursun in einer Mitteilung. "Die Jungs haben mich in den vergangenen Tagen sehr gut aufgenommen." Der 22-Jährige freue sich nun auf die spannende Aufgabe und die kommende Saison mit seiner neuen Mannschaft.

Laut dem Sportlichen Leiter der Teutonen, Liborio Mazzagatti (49), hat Dursun im Trainingslager einen guten Eindruck hinterlassen, sodass die Verantwortlichen zu dem Entschluss kamen, ihn zu verpflichten.

Der Bruder des ehemaligen Zweitliga-Torschützenkönigs Serdar Dursun (31) hatte im vergangenen Sommer den FC St. Pauli nach fünf Jahren im Nachwuchsbereich verlassen, weil er bei den Profis kaum Aussichten auf Einsatzzeiten hatte.

Er wechselte zum damaligen Drittliga-Absteiger Havelse, für den er bis zum Winter insgesamt 13-mal in der Regionalliga auflief. Im Winter folgte der Transfer zum Berliner AK, für den er in der Rückrunde sogar noch eine Partie mehr bestreiten konnte.