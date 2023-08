FC St. Pauli ärgert sich über nicht gegebenen Treffer: "Kann man anders auslegen"

Andreas Albers erzielte in der Nachspielzeit den vermeintlichen Siegtreffer für St. Pauli, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. © Daniel Löb/dpa

In einer teils wilden Schlussphase, in der erst Fürth zwei Chancen hatte, hatten Andreas Albers (31) und Hartel den Sieg noch auf dem Fuß. "Da denke ich natürlich auch an meinen Versuch am Spielende", gestand Hartel. "Jacko macht das hervorragend und legt den Ball auf mich zurück. Ich muss mir die Szene noch mal ansehen und gucken, warum ich den nicht mache."

In der Nachspielzeit hatte Albers sogar noch getroffen, doch Schiedsrichter Tom Bauer (26) entschied auf Abseits. Eine strittige Entscheidung. "Die letzte Aktion kann man auch anders auslegen", ärgerte sich Hürzeler.

Bei der Ausführung des Freistoßes stand der Däne im Abseits, bei der Kopfballverlängerung eines Fürthers aber nicht mehr. Bauer wertete diese aber als unkontrolliert, wobei es schon sehr nach Absicht aussah. Daher sei es "besonders bitter gewesen", wie Kapitän Jackson Irvine (30) es nannte, dass der Treffer nicht gezählt habe.

Dennoch waren die Kiezkicker am Ende nicht unglücklich über den Punkt. "Wir nehmen den Punkt hier gerne mit", sagte Hartel, wohl wissend, dass viele andere Teams hier Federn lassen werden.

Irvine war hingegen zwiegespalten. "Auf der einen Seite haben wir erneut die Null gehalten und das Spiel nicht verloren. Aber es ist das zweite Spiel in Folge, wo wir sagen können, dass wir die besseren Chancen hatten, aber kein Tor erzielt haben", erklärte der Australier. Genau das, will St. Pauli am kommenden Spieltag am Millerntor gegen den 1. FC Magdeburg wieder besser machen.