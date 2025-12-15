FC St. Pauli: Alexander Blessin wird bei Martijn Kaars zum Klugscheißer - "Hat eine brutale Qualität"

Hamburg - Jetzt hat er es seinen Kritikern auch in der Bundesliga gezeigt! Mit seinen ersten beiden Bundesliga-Toren hat Martijn Kaars (26) den FC St. Pauli zum hart umkämpften 2:1-Sieg im Kellerduell über den 1. FC Heidenheim geschossen. Ein Mitspieler darf sich jetzt wohl über ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk freuen.

Martijn Kaars (26) trifft mit einem strammen Schuss zum 1:0. © WITTERS

Mit 19 Zweitliga-Toren im Gepäck war der Niederländer im Sommer vom 1. FC Magdeburg ans Millerntor gewechselt, bis er zum ersten Mal den "Song2" von Blur nach einem eigenen Tor hören konnte, hat es aber Monate gedauert. Nach seinem Tor im DFB-Pokal vor wenigen Wochen hat Kaars nun endlich auch in der Bundesliga getroffen - und wie.

In der 35. Minute wurde er mit einem feinen Steckpass von Joel Chima Fujita (23) bedient und knallte das Leder ins rechte Kreuzeck. Und auch beim zweiten Treffer kurz nach der Pause schickte der Japaner Kaars auf die Reise. "Wir haben eine gute Verbindung", erklärte der Doppel-Torschütze nach der Partie. "Ich glaube, ich muss ihm auch etwas zu Weihnachten schenken."

Durch die Rückkehr von Kapitän Jackson Irvine (32) und die Systemumstellung auf zwei Achter hat die Offensive nun etwas mehr Unterstützung aus dem Mittelfeld. "Ich spiele jetzt ein bisschen mehr zentral, das ist besser für mich", gab Kaars an.

Welche Erleichterung die beiden Tore waren, sah man dem Niederländer beim Jubeln an. "Ich habe mich selber nicht so sehr unter Druck gesetzt. Ich wusste, die Bundesliga ist etwas anderes als die zweite Liga, und wir sind nicht Bayern München", erklärte er. "Heute habe ich aber gezeigt, was meine Qualitäten sind, die Steckpässe in die Mitte und dann das Tor machen."