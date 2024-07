FC St. Pauli: Amenyido weg, was wird aus Albers und Maurides?

Hamburg - Wie geht es weiter? Am kommenden Montag startet der FC St. Pauli in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nicht mehr mit dabei ist Etienne Amenyido (26), aber wie steht es um die Zukunft von Andreas Albers (34) und Maurides (30)?

St. Paulis neuer Trainer Alexander Blessin (51) muss entscheiden, welche Spieler bei ihm eine Rolle spielen werden oder nicht. © Marcus Brandt/dpa

In erster Linie dürfte diese Entscheidung beim neuen Trainer Alexander Blessin (51) liegen, ob er für die beiden groß gewachsenen Angreifer eine Verwendung in seinem System hat - und danach sieht es fast aus.

Denn bei seiner Vorstellung erklärte der 51-Jährige, wie er gerne spielen lassen würde. "Wir haben mit zwei Sechsern und zwei Zehnern gespielt, die sehr flexibel agiert haben und im Halbraum geschwommen sind, und einem klaren Stoßstürmer. Das hat gut geklappt", beschrieb er sein 3-4-2-1-System bei Union Saint-Gilloise zu Beginn.

Anschließend wechselte er aber auf ein 3-5-2. "Ich liebe es einfach, mit zwei Stürmen zu spielen", erläuterte er den Schritt. Würde er so am Millerntor aufstellen, stünden die Chancen für Albers und Maurides gar nicht so schlecht.

Allerdings scheint auch das von Vorgänger Fabian Hürzeler (31) präferierte System mit zwei Flügelspielern und Johannes Eggestein (26) als Kombinationsstürmer eine Option zu sein. Blessin versprach sich davon "mehr Variabilität da reinzubekommen, sodass man da auch switchen kann."