FC St. Pauli besteht Charaktertest in Hannover: "Bin stolz auf die Reaktion der Mannschaft"

Hannover - Das war eine starke Leistung! Nach zwei Niederlagen am Stück hat sich der FC St. Pauli am Sonntag mit einem 2:1-Arbeitssieg bei Hannover 96 zurückgemeldet. Entsprechend froh waren Trainer und Spieler nach der Partie.

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (31) war mit der Anfangsphase seiner Mannschaft nicht zufrieden, mit dem späteren Verlauf und dem Sieg dann schon mehr. © IMAGO / Noah Wedel

Dabei sah es in den Anfangsminuten gar nicht danach aus, als würden die Kiezkicker etwas aus Hannover mitnehmen. Die Roten machten von Beginn an Druck und erspielten sich eine Vielzahl von Chancen. "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen", erkannte auch Trainer Fabian Hürzeler (31) und gab zu, dass eine gewisse Unsicherheit in seiner Elf zu sehen war.

96 nutzte diese aus, konnte die optische Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. "Ich hatte heute etwas mehr zu tun als in den vorherigen beiden Spielen", gab Keeper Nikola Vasilj (27) zu. "Aber es war sehr wichtig, dass wir auch diese Momente überstehen."

Statt des Gegentreffers kam St. Pauli nach einer halben Stunde immer besser in die Partie und hatte durch Marcel Hartel (28) nach 36 Minuten die erste richtig dicke Chance. Nur wenig später klingelte es dann im Kasten von 2014-Weltmeister Ron-Robert Zieler (35).

"Das 1:0 hat uns sehr gutgetan", befand Hürzeler, für den der Treffer von Oladapo Afolayan (26) eines der "Tore der Saison" war. "Das war ein Tor der Mannschaft, von hinten bis vorne rausgespielt. Das ist Fußballspielen. Aus 30 Metern den Ball ins Tor schießen hat damit nichts zu tun."